Τζαμί η Αγία Σοφία μετά από 86 χρόνια (εικόνες)

Η φιέστα της ντροπής από τον Ερντογάν. Παρών στην προσευχή ο Τούρκος Πρόεδρος. Πλήθος κόσμου στον προαύλιο χώρο. Δείτε LIVE εικόνες...

Μετά από 86 χρόνια, οι πύλες της Αγίας Σοφίας άνοιξαν από το πρωί για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε στην Αγία Σοφία λίγο μετά τις 12:00 επικεφαλής σχεδόν όλου του Υπουργικού Συμβουλίου, μαζί με όλη του την οικογένεια, αλλά και τους κυβερνητικούς συμμάχους του, ενώ ενδέχεται να απευθύνει και διάγγελμα!

Πάνω από χίλιοι προσκεκλημένοι βρίσκονται στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, ενώ τον εξωτερικό χώρο έχουν κατακλύσει χιλιάδες πιστοί φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της επαναλειτουργίας του συμβόλου της Χριστιανοσύνης ως τέμενος.

Πολλοί πέρασαν τη νύχτα στην πλατεία, μπροστά από την Αγία Σοφία, προκειμένου να εξασφαλίσουν χώρο για την πρωινή προσευχή.

Η είσοδος στους χώρους προσευχής, γίνεται μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους, που πραγματοποιεί σε 11 διαφορετικά σημεία, ισχυρή δύναμη της τουρκικής αστυνομίας.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας και για τον κορονοϊό. Παρόντα, εκατοντάδες μέλη νοσηλευτικού προσωπικού και ασθενοφόρα. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική, ενώ γίνονται και θερμομετρήσεις.

Η επιλογής της σημερινής ημέρας κάθε άλλο παρά τυχαία είναι καθώς σαν σήμερα υπογράφηκε η Συνθήκη της Λωζάννης, την οποία ο ίδιος ο Ερντογάν θεωρεί ήττα του Κεμάλ Ατατούρκ.

Για τη φιέστα της ντροπής του Ερντογάν στην Αγία Σοφία έχουν προσκληθεί ξένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν και ο εμίρης του Κατάρ. Υπάρχουν όμως κι οι εκείνοι που δηλώνουν αδιάφοροι με τη φιέστα του Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος με τη σύζυγό του Εμινέ επισκέφθηκαν χθες το απόγευμα το ιστορικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, για να επιβλέψουν τις τελευταίες πινελιές στο εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς. Στη συνέχεια πόζαραν μπροστά από τη νέα πινακίδα, που αναφέρει το σύμβολο της Χριστιανοσύνης, με το ιερό όνομα, ως "Μεγάλο Τζαμί".

Έξω από το ιστορικό κτίριο, γιγαντοοθόνες έδειχναν όλη τη νύχτα τις πυρετώδεις προετοιμασίες, ενώ βεραμάν χαλιά και έκρυψαν τα χριστιανικά σύμβολα και τις αγιογραφίες.

Η κίνηση του Ερντογάν έχει δημιουργήσει χιονοστιβάδα διεθνών αντιδράσεων, που κορυφώθηκε χθες το βράδυ ώρα Ελλάδας με την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο.

“Όπως είπα στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο σήμερα, η Αμερική θα μείνουν ανυποχώρητες με την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην έκκληση να παραμείνει η Αγιά Σοφιά προσβάσιμη ως μία πηγή έμπνευσης και συλλογισμού για κάθε άτομο κάθε πίστης” τόνισε ο Μάικ Πενς.

Με τη σειρά του, ο Τραμπ εξέφρασε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, την έντονη δυσαρέσκειά του, για την απόφαση Ερντογάν. Τον προβληματισμό του, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων στην Τουρκία, είπε ότι θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Ελληνισμού και πως θα προχωρήσει άμεσα στις παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Την ίδια ώρα, σε πολλές εκκλησίες της Ελλάδας οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα, ενώ οι σημαίες των ιερών Ναών κυματίζουν μεσίστιες. Παράλληλα, στη Μητρόπολη θα ακουστεί ο Ακάθιστος Ύμνος. Στη λειτουργία όπου θα ψαλεί ο Ακάθιστος Ύμνος, στις 20:00 το βράδυ στη Μητρόπολη, θα χοροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Ιερώνυμος.

Επίσης, διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, με τη συγκέντρωση να έχει προγραμματιστεί για τις 19:00, στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, κοντά στην παλιά Βουλή. «Εκπρόσωποι του ακροδεξιού φάσματος αναμένεται να βρίσκονται εκεί, δεν θέλουμε καμία σχέση μαζί τους» έχουν αναφέρει οι διοργανωτές. Κατά την προγραμματισμένη κινητοποίηση αναμένεται να παραθέσουν ομιλίες ιστορικοί, συγγραφείς και θεολόγοι.

Πένθιμα κτυπούν από το πρωί οι καμπάνες των εκκλησιών της Μητρόπολης Πατρών, ενώ μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες σε όλους τους ναούς, τις υπηρεσίες της Μητρόπολης και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της τοπικής εκκλησίας. Πένθιμα χτύπησαν οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησίες της Κρήτης, στις 12:00, ως ένδειξη της οδύνης και του εσωτερικού πόνου για την αποδοκιμαστέα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κρήτης, απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Πένθιμα θα χτυπήσουν σήμερα και οι καμπάνες σε όλους τους ναούς της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας στην Κύπρο. Ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου αναφέρει ότι σύμφωνα με οδηγίες του αρχιεπίσκοπου Χρυσοστόμου σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί πένθιμη κωδωνοκρουσία σε όλους τους ναούς της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, στις 12:00 και για 5 λεπτά, εν όψει της αυθαίρετης, απαράδεκτης και εγκληματικής μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

ΔΕΙΤΕ LIVE ΕΙΚΟΝΑ: