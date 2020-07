Υγεία - Περιβάλλον

Πώς να μην παχύνω στις διακοπές; Καταναλώστε άφοβα φαγητό εκτός σπιτιού

Γράφει ο Ευμενης Π. Καραφυλλίδης BSc (Hons), MSc, NYSCDN, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Πανεπιστημίων Leeds M., (Αγγλία) και Columbia (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ), Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General.

Πολλά ακούγονται καθημερινά για τη διατροφή, για το ποια είναι η τέλεια δίαιτα, το μυστικό όμως βρίσκεται στη μόνιμη ενσωμάτωση μικρών αλλαγών στην καθημερινότητά μας.

Η έξοδος για φαγητό σε κάποιο εστιατόριο στις διακοπές βοηθάει τον κάθε άνθρωπο να αισθάνεται καλύτερα. Οι παρακάτω συμβουλές είναι για όσους τρώνε εκτός σπιτιού, είτε ακολουθούν, είτε δεν ακολουθούν κάποιο διατροφικό πρόγραμμα. Μπορείτε να φάτε έξω υγιεινά εάν ξέρετε το πώς. Το κλειδί είναι στις σωστές επιλογές και στην ποσότητα.

Οι ακόλουθες συμβουλές θα σας βοηθήσουν να μετατρέψετε ένα γεύμα υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος σε ένα πιο ισορροπημένο γεύμα.

Πώς να οργανώσετε την ημέρα σας στις διακοπές;

Μην μένετε όλη μέρα νηστικοί για να φάτε μία και καλή το βράδυ, μετά τη θάλασσα. Αυτό θα σας κάνει να φάτε με λαιμαργία και σε μεγάλες ποσότητες. Καταναλώστε ένα ελαφρύ γεύμα ή σνακ (π.χ. σαλάτα), πριν τη βραδινή βόλτα και το δείπνο σας, εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε κανονικά το μεσημεριανό σας γεύμα.

Καταναλώστε αλκοόλ με σύνεση. Αποφύγετε τις υπερβολές: 1 ποτήρι σαμπάνια - 170 θερμίδες 1 ποτήρι τζιν με τόνικ - 165 θερμίδες 1 ποτήρι κρασί - 90 θερμίδες και αν είναι γλυκό 150 θερμίδες 1 κοκτέιλ μπορεί να ξεπεράσει και τις 500 θερμίδες

Πίνετε αρκετό νερό και προτιμήστε αφεψήματα με λίγες θερμίδες.

Στον μπουφέ του ξενοδοχείου γεμίστε το πιάτο σας μια φορά, αφήστε λίγο χώρο για τη σαλάτα και καταναλώστε το φαγητό σας χωρίς βιασύνη.

Μασάτε την τροφή σας αργά και καταναλώνετε μικρά και συχνά γεύματα (4 - 6) για να διατηρείτε το αίσθημα του κορεσμού κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Περπατήστε στην αγορά, στα σοκάκια του νησιού, κολυμπήστε, χορέψτε... απλά κινηθείτε!

Συμβουλές για τα γεύματα εκτός σπιτιού:

Ο κύριος τρόπος να παραγγέλνετε σε ένα εστιατόριο είναι να το κάνετε να είναι μια απλή διαδικασία για εσάς, επιλέγοντας και παραγγέλλοντας έξυπνα τα φαγητά που επιθυμείτε, ζητώντας να τα ετοιμάσουν όπως εσείς θέλετε .

. Μάθετε πώς ετοιμάζουν τα γεύματα και τι συστατικά χρησιμοποιούν. Ρωτήστε το προσωπικό του εστιατορίου ή του ξενοδοχείου που μένετε!

Μάθετε εάν το γεύμα σερβίρεται με κάποια σάλτσα ή λιπαρή sauce.

Ζητήστε τα συνοδευτικά να μην έχουν επιπλέον λίπος (π.χ. βούτυρο λειωμένο κτλ). Συνήθως τα συνοδευτικά μαγειρεύονται με μεγάλες ποσότητες λίπους.

Ζητήστε το κοτόπουλο να το μαγειρέψουν χωρίς την πέτσα ή αφαιρέστε την μόλις αυτό φτάσει στο τραπέζι.

Ζητήστε να χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα χυμού λεμονιού, κρασιού ή λίπους και να μην προσθέσουν καθόλου αλάτι (εάν βρίσκεστε σε μια διατροφή χαμηλής περιεκτικότητας νατρίου).

Εάν επιθυμείτε να καταναλώσετε μικρή ποσότητα γεύματος, επιλέξτε κάποιο ορεκτικό ως κυρίως, μοιραστείτε το φαγητό με την παρέα σας ή κόψτε τη μερίδα σας στη μέση και πάρτε την υπόλοιπη σπίτι για να την καταναλώσετε την επόμενη ημέρα.

Ζητήστε τα τηγανιτά συνοδευτικά να είναι μαγειρεμένα με πολύ λίγο λάδι.

Επιλέξτε ψωμί ολικής αλέσεως και αποφύγετε να προσθέσετε βούτυρο ή ελαιόλαδο και extra αλάτι πάνω σε αυτό.

Δώστε προσοχή στα επονομαζόμενα ως «πιάτα διαίτης. Μερικά από αυτά μπορεί να είναι χαμηλά σε θερμίδες αλλά μπορεί να περιέχουν υψηλές ποσότητες κορεσμένων λιπαρών.

Προσέξτε τα πιάτα που θεωρούνται «light» γιατί το «light» μπορεί να μη σημαίνει πως έχουν λιγότερες θερμίδες ή λιπαρά.

Και όσο για το επιδόρπιο...αναρωτηθείτε εάν πραγματικά το χρειάζεστε και αν ναι τότε καταναλώστε το με μέτρο, π.χ. 1 μικρή μπάλα παγωτό βανίλια, 1 δροσερό ζελέ φρούτων ή ακόμα και μία φρουτοσαλάτα.

