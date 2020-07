Κοινωνία

Ψινάκης για την τραγωδία στο Μάτι: Όσοι από εμάς εμπλέκονται να τιμωρηθούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προθεσμία ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο πρώην Δήμαρχος Μαραθώνα. Τι δήλωσε κατά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια.

Προθεσμία για τις 8 Σεπτεμβρίου ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή που χειρίζεται τη δικογραφία για το Μάτι ο πρώην δήμαρχος Μαραθώνα, Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος κλήθηκε πρώτος -από τους 20 κατηγορούμενους για την τραγωδία- σε απολογία.

Ο κ. Ψινάκης προσήλθε στο ανακριτικό γραφείο με τους συνηγόρους του, Αλέξανδρο Λυκουρέζο και Δημήτρη Κουσιουρή, και ζήτησε από τον δικαστικό λειτουργό εύλογο χρόνο ώστε να ενημερωθεί για την ογκώδη δικογραφία και να προετοιμάσει τους ισχυρισμούς του έναντι του κατηγορητηρίου που αφορά -και για τους 20 κατηγορούμενους- αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

Αποχωρώντας από τα δικαστήρια, σε δήλωσή του, ο κ. Ψινάκης ανέφερε πως για «την τεράστια αυτή τραγωδία, που τόσοι άνθρωποι πέθαναν με φριχτό θάνατο, πρέπει όσοι από εμάς εμπλέκονται ή έχουν οποιαδήποτε ευθύνη να τιμωρηθούν πραγματικά. Και για τη μνήμη των νεκρών και τη δικαίωση αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν και για να μην ξαναγίνει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη».

Ο πρώην δήμαρχος Μαραθώνα ρωτήθηκε εάν ο ίδιος πιστεύει πως δεν έκανε κάτι που θα έπρεπε να το είχε κάνει και απάντησε πως για αυτό θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη.