“Τα φιλαράκια”: ξεκινούν άμεσα τα νέα γυρίσματα

Πότε και πώς οι θαυμαστές της σειράς θα έχουν την ευκαιρία να δουν ξανά μαζί την παρέα.

Μέσα στον Αύγουστου μπορεί να ξεκινήσουν τα γυρίσματα από "Τα φιλαράκια", λέει ο Ντέιβιντ Σουίμερ.

Ακόμη και τον επόμενο μήνα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τα γυρίσματα του ειδικού επεισοδίου από την τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια» όπως αποκάλυψε ο Ντέιβιντ Σουίμερ (David Schwimmer).

Ο 53χρονος ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε στη σειρά τον Ross Gellar στη δεκαετία του 1990, είπε ότι το επεισόδιο θα μπορούσε να γυριστεί στα μέσα Αυγούστου, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της Covid-19.

Κατά την εμφάνιση του στο «The Tonight Show» ο ηθοποιός υποσχέθηκε ότι το ειδικό αυτό επεισόδια θα έχει πολλές «εκπλήξεις». «Ήταν να ξεκινήσουμε στα μέσα Αυγούστου, αλλά ειλικρινά θα περιμένουμε να δούμε μία δύο εβδομάδες, για να διαπιστώσουμε ότι είναι αρκετά ασφαλές για να το κάνουμε. Κι αν όχι τότε θα περιμένουμε μέχρι να είναι», είπε.

Η σειρά ήταν να ξεκινήσει τα γυρίσματα τον Μάιο, αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας του κορονοϊού. Το ειδικό επεισόδιο θα προβληθεί μέσω της πλατφόρμας streaming HBO Max, και οι θαυμαστές της σειράς θα έχουν τη δυνατότητα να δουν ξανά μαζί την παρέα Σουίμερ, της Τζένιφερ Άνιστον, της Κόρντεϊ Κοξ, της Λίζα Κούντροου, του Ματ ΛεΜπλανκ και του Μάθιου Πέρι. Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς μεταδόθηκε το 2004.