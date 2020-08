Life

Κέιτι Πέρι και Τέιλορ Σουίφτ έκαναν “ανακωχή”

Πως ξεκίνησε η διαμάχη των δύο ποπ σταρ, το 2014 και πως ανακοινώθηκε ότι "τα βρήκαν".

Η Κέιτι Πέρι (Katy Perry) είπε ότι αυτή και η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) επέλεξαν να τερματίσουν τη δημόσια μακροχρόνια διαμάχη τους.

Μιλώντας στον Χάουαρντ Στερν (Howard Stern) η Πέρι είπε ότι η Σουίφτ στο τελευταίο της βίντεο για το τραγούδι «You Need to Calm Down» έδωσε ένα «παράδειγμα λύτρωσης» για τις νέες γυναίκες.

«Τα κουτσομπολιά και τα ψέματα παίρνουν το ασανσέρ. Αλλά η αλήθεια χρησιμοποιεί τις σκάλες και χρειάζεται χρόνο... Ο χρόνος θα πει την ιστορία», είπε η Πέρι στο «The Howard Stern Show» του SiriusXM για τη σχέση της με την Τέιλορ Σουίφτ. «Είμαι ευγνώμων που καταφέραμε να τα βρούμε και το κάναμε δημόσια και πρέπει να είμαστε ένα παράδειγμα για τα νεαρά κορίτσια».

Η τραγουδίστρια του «Daisies» είπε ότι αυτή και η Σουίφτ θέλουν μόνο το καλύτερο η μία για την άλλη.

Η διαμάχη των δύο ποπ σταρ ξεκίνησε το 2014 όταν η Σουίφτ μιλώντας στο Rolling Stone ισχυρίστηκε ότι η Πέρι προσπάθησε να σαμποτάρει μία περιοδεία της.

Και ο δημόσιος καυγάς «άναψε» με τα σχόλια που ανάρτησε στο Twitter η Πέρι εναντίον της Σουίφτ.