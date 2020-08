Life

“Scarlet” με σύμπραξη Rolling Stones και Jimmy Page (βίντεο)

Μια πρόγευση της deluxe έκδοσης του "Goat's Head Soup".

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η Universal Music κυκλοφορεί deluxe έκδοση του «Goat's Head Soup» και ως πρόγευση οι Rolling Stones προσφέρουν το «Scarlet», ένα κομμάτι που βλέπει τα φώτα της δημοσιότητας για πρώτη φορά στο οποίο παίζουν ο Jimmy Page των Led Zeppelin και ο Ric Grech, πρώην μπασίστας των Traffic/Blind Faith.

To «Scarlet» ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 1974, μήνες μετά την ολοκλήρωση των sessions για το «Goat's Head Soup», αλλά οι Stones αποφάσισαν να το εντάξουν στην καινούργια έκδοση. Ο Keith Richards θυμάται: «...μπήκαμε στο τέλος μιας session των Zeppelin. Έφευγαν εκείνη τη στιγμή και εμείς ήμασταν προγραμματισμένοι αμέσως μετά και πιστεύω ότι ο Jimmy αποφάσισε να μείνει. Στην πραγματικότητα, δεν το ετοιμάζαμε για τραγούδι, βασικά ήταν για ένα ντέμο, ξέρεις, απλά για να έχουμε την αίσθησή του, αλλά βγήκε καλό, με τέτοια σύνθεση μουσικών, ξέρεις, καλύτερα να το χρησιμοποιήσουμε». Σε ανακοίνωση, ο Mick Jagger είπε: «Θυμάμαι να το τζαμάρω αυτό για πρώτη φορά με τον Jimmy και τον Keith στο υπόγειο στούντιο του Ronnie. Ήταν σπουδαία session».

Η νέα έκδοση του «Goat's Head Soup» περιλαμβάνει επίσης τα «Criss Cross» και «All the Rage» – και αυτά βλέπουν για πρώτη φορά τα φώτα της δημοσιότητας – καθώς και σπάνια ντέμο, εναλλακτικές ερμηνείες και μιξαρίσματα και μια πλήρη συναυλία που είχε ηχογραφηθεί στις Βρυξέλλες το 1973 (και η οποία είχε στο παρελθόν κυκλοφορήσει ως «A Brussels Affair»).