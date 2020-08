Life

Μουσείο γίνεται το σπίτι του Muddy Waters

Ο Waters είχε αγοράσει το τούβλινο σπίτι το 1954 και το χρησιμοποιούσε για τις επόμενες δύο δεκαετίες.

Το σπίτι του Muddy Waters στο Σικάγο γλύτωσε την κατεδάφιση και, σε διάστημα δύο χρόνων από σήμερα, θα έχει ανακαινιστεί σε μουσείο και πολιτιστικό κέντρο, σύμφωνα με την εφημερίδα Hyde Park Herald. Ο Waters είχε αγοράσει το τούβλινο σπίτι – στο νούμερο 4339 S. Lake Park Ave, στη συνοικία North Kenwood – το 1954 και το χρησιμοποιούσε για τις δύο επόμενες δεκαετίες ως χώρο για πρόβες. Πριν από επτά χρόνια, το Department of Buildings το χαρακτήρισε μη ασφαλές, αλλά πλέον ο κίνδυνος της κατεδάφισης είναι παρελθόν.

Η ευχάριστη εξέλιξη ήλθε μετά από δωρεά ύψους 50.000 δολαρίων από το National Trust for Historic Preservation για τη μετατροπή του σε Muddy Waters MOJO Museum. Επικεφαλής του πρότζεκτ είναι η Chandra Cooper, δισέγγονη του βραβευμένου με έξι Grammy θρύλου της blues. Πέραν των εκθεμάτων σχετικά με τον Waters και τη μουσική blues, το μουσείο θα φιλοξενεί μικρό χώρο εκδηλώσεων, στούντιο ηχογράφησης και κοινοτικό κήπο.

«Επιθυμούμε να είμαστε σε θέση να υποστηρίζουμε και μεγαλύτερης ηλικίας καλλιτέχνες και να έχουμε έναν μικρό χώρο όπου ο κόσμος θα μπορεί να κατεβαίνει στο υπόγειο και να κάνει κάποια ηχογράφηση, γιατί αν και κάτω δεν υπήρχε (στο παρελθόν) στούντιο ηχογράφησης – ήταν στούντιο για πρόβες – θέλουμε να το εντάξουμε αυτό στην όλη εμπειρία» δήλωσε η Cooper στην Hyde Park Herald.