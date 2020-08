Life

Νέα αναβολή για “Mulan”, “Avatar 2” και “Star Wars”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία Covid-19 "χτύπησε" και τη Disney, με τις πρεμιέρες πολλών ταινιών να μετατίθενται χρονικά.

Η Walt Disney Co ανέβαλε επ’ αόριστον την πρεμιέρα της ταινίας "Mulan," όπως ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες η εταιρία, επιφέροντας ένα νέο πλήγμα στους διαχειριστές των κινηματογραφικών αιθουσών που διατηρούσαν ελπίδες ότι η προβολή της ταινίας αυτής θα βοηθούσε να προσελκύσουν το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

“H πρεμιέρα της ταινίας είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, ενώ η προβολή της αναβλήθηκε αρκετές φορές, καθώς αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες παραμένουν κλειστές, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Ο πιο πρόσφατος προγραμματισμός ανέφερε ότι η πρώτη προβολή της θα γινόταν στις 21 Αυγούστου.

Παράλληλα η Disney ανακοίνωσε ότι καθυστερεί κατά έναν χρόνο την πρεμιέρα των ταινιών "Avatar" και "Star Wars". Η πρεμιέρα της ταινίας "Avatar 2" προγραμματίστηκε τώρα για το Δεκέμβριο του 2022, ενώ η πρεμιέρα της επόμενης ταινίας "Star Wars" θα γίνει το Δεκέμβριο του 2023.