Πολιτική

Μητσοτάκης - Πατριάρχης Θεόδωρος για Αγία Σοφία: πλήγμα στην ειρηνική συνύπαρξη θρησκειών

Με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, Θεόδωρο Β’ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη συνάντησή τους είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την πολυσχιδή δραστηριότητα του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου στην αφρικανική ήπειρο καθώς και για μεγάλα σύγχρονα ζητήματα θέματα , όπως, η εξέλιξη της πανδημίας.

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στην αλλαγή του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας και στη μετατροπή της σε τζαμί, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την απόφαση αυτή, η οποία αποτελεί πλήγμα στην ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών και πρωτοφανή προσβολή μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

O Πρωθυπουργός εξήρε τη δραστηριότητα του Πατριαρχείου, η οποία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, είναι άξια θαυμασμού και επανέλαβε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελληνικής Πολιτείας στην αποστολή του Δευτερόθρονου Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου και στο πολύπλευρο έργο του.