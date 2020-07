Αθλητικά

Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο Κώστας Σλούκας

Διέρρευσε φωτογραφία στα social media από τη στιγμή των υπογραφών με τους αδερφούς Αγγελόπουλους.

Ο Κώστας Σλούκας υπέγραψε στον Ολυμπιακό και επιστρέφει στο λιμάνι μετά από 5 χρόνια.

Το πρωϊ της Παρασκευής τα social media πήραν «φωτιά» καθώς διέρρευσε φωτογραφία που τον απεικονίζει δίπλα στους αδερφούς Αγγελόπουλους να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα του Πειραιά.

Εν τω μεταξύ, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, λίγο μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Φενερμπαχτσέ ο Κώστας Σλούκας έκανε λόγο για μία δύσκολη απόφαση. Ο 30χρονος, μάλιστα, ευχαρίστησε «τον πρόεδρο, Αλί Κοτς, τον αντιπρόεδρο, Σεμίχ Οζόι και τον GM, Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι που κατανόησαν το αίτημά μου», που δεν ήταν άλλο από την επιστροφή του στον Ολυμπιακό.

Το μήνυμα του Κώστα Σλούκα στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram:

«Είναι μια δύσκολη απόφαση, όπως κάθε απόφαση στη ζωή μας. Ωρίμασα σαν άνδρας, σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας αυτά τα πέντε χρόνια με όλους εσάς, με τους προπονητές, με τους συμπαίκτες, με τους οπαδούς. Επιτρέψτε μου να σας αποκαλώ οικογένεια για το υπόλοιπο της ζωής μου. Αναμνήσεις, τρόπαια, δύσκολα βράδια, χαρούμενα πρωινά και αξέχαστες στιγμές που θα κρατήσω για πάντα.

Αισθάνομαι μόνο εκτίμηση για όλους εσάς, για όσα μου δώσατε σε καθημερινή βάση. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, Αλί Κοτς, τον αντιπρόεδρο, Σεμίχ Οζόι και τον GM, Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι που κατανόησαν το αίτημά μου. Ελπίζω πως η αφοσίωση και ο σεβασμός μου για την ομάδα να σας κάνουν να χαμογελάτε σε αυτό το δύσκολο αντίο».