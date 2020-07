Πολιτική

Γεράσιμος Θωμάς: παραιτήθηκε για την... Κομισιόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ο λόγος της παραίτησής του. Ποιος θα ασκεί στο εξής τα καθήκοντά του;

Με απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων, ο κ. Γεράσιμος Θωμάς επιλέχθηκε σήμερα ως Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD).

Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία και τιμή για τη χώρα μας, η επιλογή ενός Έλληνα σε μια τόσο σημαντική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό τον Επίτροπο Οικονομίας κ. Paolo Gentiloni, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Ο κ. Θωμάς προκειμένου να αναλάβει το νέο του χαρτοφυλάκιο, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για τα θέματα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον κ. Θωμά, τον ευχαρίστησε για τη σημαντική του συμβολή στην πορεία της Κυβέρνησης και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα του θέση.

Τα καθήκοντα του κ. Θωμά μέχρι τον ορισμό αντικαταστάτη του θα ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης.

O Κωστής Χατζηδάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Χάνω σήμερα έναν πολύτιμο συνεργάτη, αλλά η Ελλάδα κερδίζει μια πολύ σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς επελέγη ως Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η ανώτερη θέση που μπορεί να καταλάβει στέλεχος της Κομισιόν.

Ο Γεράσιμος Θωμάς, με τον οποίο η συνεργασία μας ξεκίνησε από την περίοδο που ήμουν ευρωβουλευτής, είχε σπουδαία συμβολή στην υλοποίηση σημαντικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον τελευταίο χρόνο:

Συντόνισε την εκπόνηση του νέου, πράσινου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα

Επόπτευσε την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών και της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Ξεκίνησε και προώθησε τον σχεδιασμό για την απολιγνιτοποίηση

Επιτάχυνε εντυπωσιακά την εφαρμογή του Target Model, άρα και της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας της χώρας

Στήριξε αποφασιστικά το εγχείρημα για την απλοποίηση της αδειοδότησης των ΑΠΕ και την ταχύτερη διείσδυσή τους στο ενεργειακό μείγμα

Διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους μηχανισμούς διακοψιμότητας και TFRM (Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας), με θετική αντανάκλαση για την αγορά

Επεξεργάστηκε τη νέα αρχιτεκτονική του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Για μένα είναι μια μέρα συγκίνησης. Του εύχομαι καλή δύναμη. Είμαι βέβαιος για την επιτυχία του στα νέα του καθήκοντα».