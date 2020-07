Πολιτική

Μητσοτάκης: οικουμενική καταδίκη για την Αγία Σοφία

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την Επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας με φόντο την Αγία Σοφία και τη μετατροπή της σε τζαμί.

Με φόντο τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την Επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

"Τα όσα συμβαίνουν, αυτή την ημέρα, στην Κωνσταντινούπολη, δεν είναι εκδήλωση ισχύος αλλά απόδειξη αδυναμίας. Δεν έχουν ασφαλώς τη δύναμη να σκιάσουν την ακτινοβολία ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς. Κηλιδώνουν, όμως, αξίες οικουμενικές. Γι’ αυτό και απαιτούν καταδίκη οικουμενική. Ειδικά για εμάς τους Έλληνες Χριστιανούς Ορθόδοξους η Αγία Σοφία είναι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ στις ψυχές μας. Εκεί χτυπάει η καρδιά μας. Μετατρέποντας τη θλίψη σε δύναμη, ψυχραιμία και ενότητα. Γιατί η Αγία Σοφία υπάρχει ακριβώς για να μας ενώνει όλους, καλώντας μας να κοιτάμε μόνο ψηλά. Και έτσι θα μείνει για πάντα" αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του.

Ολόκληρη η δήλωση Μητσοτάκη:

Η Ελλάδα γιορτάζει, σήμερα, 46 χρόνια απρόσκοπτης δημοκρατικής πορείας, τη μεγαλύτερη περίοδο ομαλότητας στην πρόσφατη ιστορία της. Πιο ώριμη από ποτέ, διδάσκεται από τις εμπειρίες της. Αντλεί ισχύ απ’ τις δυσκολίες της. Και καθημερινά οικοδομεί την ιστορική επιλογή που έκανε πριν από ένα χρόνο: Να βαδίσει τολμηρά στο δρόμο της αλήθειας, της εθνικής ενότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Αν η 24η Ιουλίου του 1974, σημαίνει τη μετάβαση της χώρας από το χειμώνα της δικτατορίας στην άνοιξη του Κοινοβουλευτισμού, η 24η Ιουλίου του 2020 δηλώνει την απόφασή της να συνδεθεί γόνιμα με τις αξίες εκείνης της αλλαγής.

Αλλά και ταυτόχρονα να σφραγίσει τη δική της, νέα εποχή. Εμβαθύνοντας το δημοκρατικό κεκτημένο χωρίς λαϊκισμούς. Υπηρετώντας το Κράτος Δικαίου χωρίς διχασμούς. Και διεκδικώντας τον εκσυγχρονισμό χωρίς εκπτώσεις στη φροντίδα για τον πολίτη.

Η φετινή επέτειος βρίσκει όλο τον πλανήτη πολιορκημένο από την πανδημία. Και τη διεθνή οικονομία σε κραδασμούς. Με ταραχοποιούς, όπως η Τουρκία, να απειλούν την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και της Κύπρου. Αλλά και προσβάλλοντας τον πολιτισμό του 21ου αιώνα, με πράξεις όπως η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος.

Τα όσα συμβαίνουν, αυτή την ημέρα, στην Κωνσταντινούπολη, δεν είναι εκδήλωση ισχύος αλλά απόδειξη αδυναμίας. Δεν έχουν ασφαλώς τη δύναμη να σκιάσουν την ακτινοβολία ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς. Κηλιδώνουν, όμως, αξίες οικουμενικές. Γι’ αυτό και απαιτούν καταδίκη οικουμενική.

Ειδικά για εμάς τους Έλληνες Χριστιανούς Ορθόδοξους η Αγία Σοφία είναι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ στις ψυχές μας. Εκεί χτυπάει η καρδιά μας. Μετατρέποντας τη θλίψη σε δύναμη, ψυχραιμία και ενότητα. Γιατί η Αγία Σοφία υπάρχει ακριβώς για να μας ενώνει όλους, καλώντας μας να κοιτάμε μόνο ψηλά. Και έτσι θα μείνει για πάντα.

Συμπολίτες μου,

Τον τελευταίο χρόνο, οι Έλληνες αποδείξαμε ότι μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας, που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Ότι με υπευθυνότητα και πειθαρχία ξέρουμε να ξεπερνάμε υγειονομικές προκλήσεις, όπως το πρώτο κύμα του Κορωνοϊού. Έχοντας παράλληλα και το σθένος να θωρακίζουμε την οικονομία και την κοινωνία, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Όλα αυτά συνιστούν κεφάλαιο εθνικής ισχύος.

Έτσι πετύχαμε, άλλωστε, η χώρα να ενισχύεται τώρα με περισσότερα από 70 δις απ’ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και από τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Παίρνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί σε μία χώρα που ξαναγίνεται πρωταγωνιστής στην Ευρώπη. Μια χώρα με ισχυρούς συμμάχους. Που φιλοδοξεί να γίνει και υπόδειγμα Ανάπτυξης για Όλους.

Γιορτάζουμε, λοιπόν, φέτος την Ημέρα της Δημοκρατίας πιο δυνατοί και σίγουροι. Οπλισμένοι με εμπειρίες που μετατρέπουν τη σημερινή επέτειο σε εθνικό στοίχημα για το μέλλον. Για μια πατρίδα ανεξάρτητη, περήφανη και ασφαλή. Και μια κοινωνία, που θα προκόβει και θα ευημερεί.

Σαράντα έξι χρόνια μετά, κρατάμε ζωντανό το μήνυμα της Μεταπολίτευσης. Και το μετουσιώνουμε σε προσπάθεια που, μέρα με την μέρα, κάνει πραγματικότητα τις ελπίδες δεκαετιών: Ο Ελληνισμός να προοδεύει ενωμένος, μέσα και έξω από τα σύνορά μας. Η Δημοκρατία να ανθίζει παντού στον τόπο μας. Και η οικονομία μας να καρποφορεί όλο και περισσότερο προς όφελος του κάθε πολίτη.

Αυτή η Ελλάδα αξίζει στους Έλληνες. Την αξίζουμε και θα την έχουμε. Χρόνια πολλά στη Δημοκρατία μας.