Κορονοϊός: Τεστ διάγνωσης σε 30 δευτερόλεπτα

Μια ισραηλινή νεοφυής επιχείρηση αναπτύσσει ένα νέο τεστ διάγνωσης της COVID-19 σε 30 δευτερόλεπτα χάρη σε οσμές, το οποίο θα επιτρέπει ανίχνευση της νόσου σε μεγάλη κλίμακα, διασφαλίζοντας "μια επιστροφή στην ομαλότητα", την ώρα που το Ισραήλ αντιμετωπίζει ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων νέου κορονοϊού.

Το τεστ αυτό αφορά τον εντοπισμό της παρουσίας του ιού κι όχι αντισωμάτων στον οργανισμό.

Η εξειδικευμένη στην ανάλυση οσμών χάρη σε αλγόριθμους, η εταιρεία NanoScent, η οποία εδρεύει στο Μισγκάβ, στο βόρειο Ισραήλ, έφτιαξε ένα τεστ που μοιάζει με τα αλκοτέστ, με τη διαφορά ότι ο εξεταζόμενος πρέπει να εκπνεύσει από τη μύτη κι όχι από το στόμα.

Για να κάνει το τεστ αυτό θα πρέπει κάποιος να εισπνεύσει από τη μύτη, να κρατήσει την αναπνοή του, να κλείσει το ένα ρουθούνι και να τοποθετήσει ένα σωληνάκι στο άλλο ρουθούνι. Στη συνέχεια να εκπνεύσει στον ρινικό σωλήνα, η άλλη άκρη του οποίου καταλήγει σε ένα διάφανο σακουλάκι.

Ο ρινικός σωλήνας συνδέεται στη συνέχεια σε μια μικρή συσκευή ορθογώνιου σχήματος, η οποία έχει συνδεθεί με ένα κινητό τηλέφωνο και η οποία βουίζει ελαφρά την ώρα που ρουφάει τον αέρα από το σακουλάκι.

Σε μερικά δευτερόλεπτα, το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο κινητό τηλέφωνο: "COVID-19 αρνητικό", έδειξε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης δημοσιογράφου του AFP στα εργαστήρια της NanoScent.

Όταν η επιδημία του νέου κορονοϊού άρχισε να εξαπλώνεται στον κόσμο, η ισραηλινή αυτή start-up διερωτήθηκε πώς θα μπορούσε να θέσει τις καινοτομίες της στην υπηρεσία του αγώνα κατά της COVID-19. Ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της συνδέεται πλέον με την υγειονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του νέου κορονοϊού.

Αυτή ανέλυσε την αναπνοή περίπου χιλίων Ισραηλινών που είχαν προσβληθεί από SARS-CoV-2 και στη συνέχεια αναγνώρισε συγκεκριμένες οσμές στους φορείς του ιού.

"Μπορούμε να εντοπίσουμε ποιος έχει, ή θα μπορούσε, να έχει προσβληθεί από τον ιό", εξήγησε ο Όρεν Γκαβριέλι, ο γενικός διευθυντής της NanoScent.

Οι δοκιμές που γίνονται στο Ισραήλ έχουν δώσει αποτελέσματα, η ακρίβεια των οποίων προσεγγίζει το 85%. Η τεχνολογία αυτή, η οποία θα μπορούσε να λάβει έγκριση για την κυκλοφορία της στην αγορά σε μερικούς μήνες, τώρα δοκιμάζεται στο πλαίσιο ενός πιλοτικού σχεδίου που γίνεται στην Ευρώπη, πρόσθεσε ο ίδιος μιλώντας στο AFP.

"Αίσθημα ασφάλειας"

Η τεχνολογία αυτή δείχνει να είναι "πολλά υποσχόμενη", έκρινε παράλληλα ο διευθυντής της σχολής δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου Μπεν Γκουριόν στην Μπερσέβα, στο νότιο Ισραήλ, Ναντάβ Νταβίντοβιτς.

Αν αυτό το σετ ανίχνευσης του νέου κορονοϊού πάρει το πράσινο φως των αρχών και δεν χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο των τεστ των πιστοποιημένων εργαστηρίων "τάσσομαι απολύτως υπέρ" του προϊόντος αυτού, σημείωσε επίσης μιλώντας στο AFP.

Για την NanoScent, το οσφρητικό αυτό τεστ δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει αυτά που γίνονται από τα εργαστήρια.

Ο στόχος είναι κυρίως να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην είσοδο αιθουσών θεαμάτων, σταδίων, νοσοκομείων ή ακόμη και στα αεροδρόμια. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, αυτοί που θα έχει διαγνωστεί ότι έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό θα πρέπει να κάνουν ένα τεστ σε εργαστήριο για να επιβεβαιώσουν ή να ακυρώσουν τη διάγνωση.

Το πλεονέκτημα αυτού του τεστ, πέραν της ταχύτητας εξασφάλισης αποτελέσματος, είναι η "πενιχρή" τιμή του "σε σχέση με τις εξετάσεις που γίνονται σε ένα εργαστήριο", επισήμανε ο Γκαβριέλι.

Το σχέδιο αυτό έχει λάβει ήδη την υποστήριξη του τμήματος που είναι αρμόδιο με την έρευνα και την ανάπτυξη στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Το τεστ αυτό θα μπορούσε "να αλλάξει τα δεδομένα", αποκάλυψε ο Ντάνιελ Γκολντ, ο επικεφαλής του τμήματος αυτού.

Το Ισραήλ υπερηφανευόταν μέχρι πρόσφατα για τη διαχείριση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αλλά ο αριθμός των νέων κρουσμάτων άρχισε να αυξάνεται μετά την λήξη της καραντίνας. Η κυβέρνηση επικρίνεται πλέον για την προσέγγισή της και για τις οικονομικές δυσκολίες που προέκυψαν από αυτήν.

Η χώρα αυτή των περίπου 9 εκατομμυρίων κατοίκων έχει καταγράψει περισσότερα από 56.700 κρούσματα SARS-CoV-2 και 430 θανάτους από COVID-19, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Έως και 1.000 νέα κρούσματα καταγράφονταν ημερησίως τις τελευταίες εβδομάδες. Την Τετάρτη μάλιστα ο αριθμός των νέων κρουσμάτων ανήλθε σε 2.000.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γκαβριέλι εκφράζει την ελπίδα το τεστ της NanoScent να μπορέσει να εξυπηρετήσει σε μια διάγνωση σε ευρεία κλίμακα, η οποία "θα μας επιτρέψει να ξανανιώσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας προκειμένου να επιστρέψουμε στην ομαλότητα".