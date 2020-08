Κόσμος

Μεξικό: “έκρηξη” στα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας, λόγω lockdown

Με αλματώδεις ρυθμούς αυξάνονται γυναίκες και παιδιά που καταφεύγουν σε άσυλα για θύματα κακοποίησης.

Ο αριθμός των γυναικών και των παιδιών που ζήτησαν βοήθεια από καταφύγια για θύματα βίας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 80% στο Μεξικό στη διάρκεια του lockdown, σύμφωνα με μια αρμόδια οργάνωση.

Το Εθνικό Δίκτυο Καταφυγίων, το οποίο διαθέτει 69 καταφύγια σε όλο το Μεξικό, ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός των τηλεφωνικών κλήσεων και των μηνυμάτων που έλαβε για ενδοοικογενειακή ή έμφυλη βία αυξήθηκε κατά 55% το διάστημα Μαρτίου- Ιουνίου σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

“Οι γυναίκες στο Μεξικό είναι αντιμέτωπες με δύο πανδημίες: την covid-19 και την ενδοοικογενειακή βία”, τόνισε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Με τις οικογένειες να βρίσκονται κλεισμένες στο σπίτι επί μήνες λόγω του lockdown προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού, οι εντάσεις για τις δουλειές του σπιτιού σε συνδυασμό με την οικονομική ανασφάλεια, καθώς πολλοί Μεξικανοί βρέθηκαν χωρίς δουλειά λόγω των περιορισμών, ήταν πιο πιθανό να κλιμακωθούν και να καταλήξουν στη βία.

Εξάλλου ο εγκλεισμός κάνει τους ήδη επιθετικούς άνδρες να ξεσπούν πιο συχνά, ενώ η πλειονότητα των γυναικών που αναζήτησε βοήθεια είχε ήδη βιώσει κάποιο είδος βίας πριν την πανδημία, εξήγησε η Γουέντι Φιγκερόα, επικεφαλής του Εθνικού Δικτύου Καταφυγίων.

“Η covid-19 έφερε στην επιφάνεια περιπτώσεις βίας που είχαν καλυφθεί ή κρυφτεί”, εξήγησε η ίδια. “Στη διάρκεια του lockdown η βία γίνεται πιο έντονη”.

Οι επιθέσεις εναντίον γυναικών σημειώνουν ραγδαία αύξηση στη Λατινική Αμερική στη διάρκεια της πανδημίας.

Στην περιοχή αυτή είναι οι 14 από τις 25 χώρες όπου καταγράφονται τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικοκτονιών, λόγω των οποίων χάνουν τη ζωή τους στη Λατινική Αμερική περίπου 12 γυναίκες ημερησίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Στο Μεξικό οι κλήσεις για επιθέσεις εναντίον γυναικών αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50% τους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Το Εθνικό Δίκτυο Καταφυγίων επεσήμανε ότι συνολικά, μέσω τηλεφώνου ή του διαδικτύου, βοήθησε περισσότερους από 20.000 ανθρώπους στη διάρκεια της πανδημίας, αύξηση 71% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019.

Σχεδόν οι μισές κλήσεις και τα τηλεφωνήματα που έλαβε η οργάνωση στη διάρκεια του lockdown προήλθαν από την πόλη του Μεξικού, η οποία έχει πληγεί και περισσότερο από την επιδημία του κορονοϊού.

Περισσότερα από 500 παιδιά και έφηβοι που απευθύνθηκαν στο Δίκτυο είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας. Εξάλλου τέσσερις στις 10 γυναίκες που ζήτησαν βοήθεια παό την οργάνωση είχαν πέσει θύματα σωματικής βίας.