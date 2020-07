Κοινωνία

Επίθεση με τσεκούρι: “Μάχη” για την ζωή του δίνει ο εφοριακός

Η νέα ανακοίνωση του νοσοκομείου Παπανικολάου για την κατάσταση της υγείας του 56χρονου. Βελτίωση παρουσιάζει η υγεία της 67χρονης.

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 56χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα της επίθεσης με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης.

Η κατάσταση της 67χρονης παρουσιάζει σημαντική βελτίωση ενώ το τρίτο θύμα της επίθεσης έχει πάρει εξιτήριο.

Tο σημερινό ιατρικό ανακοινωθέν του "Παπανικολάου" αναφέρει:

"Σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας των δύο τραυματιών που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» το απόγευμα της 16ης Ιουλίου 2020 από το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο», η τελευταία ιατρική ενημέρωση για την Παρασκευή 24 Ιουλίου έχει ως εξής:

Η ασθενής Π. Θ. 67 ετών εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Β Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Β ΜΕΘ) διασωληνωμένη σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Παρουσιάζει σημαντικά σημεία βελτίωσης. Παραμένει σε στενή νευροχειρουργική παρακολούθηση.

Ο ασθενής Ξ.Π. 56 ετών παραμένει σε νοσηλεία στη Β Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι διασωληνωμένος σε καταστολή σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Παρουσιάζει δυσκολία ανταπόκρισης στη θεραπεία και η κατάσταση του ασθενή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη ζωή του".