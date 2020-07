Κόσμος

Τραμπ: 100 ημέρες πριν από τις εκλογές, αντιμετωπίζει το φάσμα της ήττας

Εκατό ημέρες χωρίζουν την Κυριακή αυτή από την ψηφοφορία της 3ης Νοεμβρίου και στο μεταξύ τα χτυπήματα πολλαπλασιάζονται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στην διάθεσή του 100 ημέρες για να ανατρέψει την τάση. Απομονωμένος, εγκλωβισμένος στην νοσταλγία της νίκης του 2016, στόχος επικρίσεων ακόμη και εντός του δικού του στρατοπέδου για τον αλλοπρόσαλλο χειρισμό της κρίσης του κορωνοϊού, επιδιώκει δεύτερη προεδρική θητεία, αλλά βρίσκεται σε στενωπό.

Οι προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αναμένονται πολωμένες σε μία Αμερική διχασμένη, ανήσυχη, αντιμέτωπη με σεισμικές δονήσεις και τραυματισμένη από την πανδημία που έχει προκαλέσει ήδη τον θάνατο 140.000 ανθρώπων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, 74 ετών, επαναλαμβάνει ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι «μαριονέτα» της ριζοσπαστικής αριστεράς και ότι θέλει να καταργήσει τον «αμερικανικό τρόπο ζωής». Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών από την πλευρά του κάνει λόγο για μία «μάχη για την ψυχή της Αμερικής».

Ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος υποψήφιος, σε δυσχερή θέση στις δημοσκοπήσεις, φοβάται μία ταπεινωτική ήττα, που θα του έδινε την ιστορική διάκριση του πρώτου αμερικανού προέδρου εδώ και 25 χρόνια που δεν επανεκλέγεται για δεύτερη θητεία.

Φυσικά, τίποτε δεν έχει παιχτεί. Έπειτα από τριάμισι χρόνια παλινωδιών, δεν αποκλείονται απροσδόκητα γεγονότα.

Μία μνημειώδης γκάφα του Τζο Μπάιντεν; Ο θάνατος δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου; Η ανακοίνωση δημιουργίας εμβολίου; Αν υπάρξει μία «έκπληξη» τον Οκτώβριο, η εκλογική δυναμική ανάμεσα στους υποψήφιους, με τις εκ διαμέτρου αντίθετες διαδρομές, μπορεί να ανατραπεί.

Όμως η πανδημία έχει αποδυναμώσει σημαντικά τον ένοικο του Λευκού Οίκου, που βρίσκεται εκτεθειμένος από την διαχείριση της κρίσης. Υπήρξε γι΄αυτόν μία χαμένη ευκαιρία να επιβληθεί ως καπετάνιος ενός πλοίου σε επικίνδυνα νερά.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ABC news, τα δύο τρίτα των Αμερικανών αποδοκιμάζουν την διαχείριση της κρίσης από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν χάνω εγώ, οι δημοσκοπήσεις είναι απάτη». Γνωρίζοντας την δυσχερή του θέση στην ψηφοφορία του Νοεμβρίου, ο Τραμπ έκανε αλλαγές.

Άλλαξε επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας και στην αρχή της εβδομάδας έκανε στροφή ως προς την αντιμετώπιση της Covid-19, αναγνωρίζοντας, έπειτα από άρνηση εβδομάδων, ότι η κατάσταση «θα επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί».

«Το να δίνει το παράδειγμα είναι πολύ σημαντικό», είπε χθες το βράδυ ανακοινώνοντας την ματαίωση του εθνικού συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.

Ο τόνος είναι πλέον πιο «προεδρικός». Θα μπορέσει να τον διατηρήσει; Αν κρίνει κανείς από την εικόνα των 1.300 ημερών που έχει περάσει στον Λευκό Οίκο, είναι αμφίβολο.

Οι αριθμοί δεν είναι καθόλου ευνοϊκοί για τον επιχειρηματία. Σύμφωνα με τον μέσο όρο των εθνικής κλίμακας δημοσκοπήσεων του RealClearPolitics, ο Τζο Μπάιντεν διατηρεί εδώ και περισσότερο από έξι εβδομάδες προβάδισμα 8 έως 10 ποσοστιαίων εβδομάδων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Από το 1980, όλοι οι υποψήφιοι που είχαν τόσο σημαντικό πλεονέκτημα σε αυτό το στάδιο της προεκλογικής εκστρατείας, κέρδισαν τις εκλογές, με μία εξαίρεση: του υποψήφιου των Δημοκρατικών Μάικλ Δουκάκις, ο οποίος τελικά ηττήθηκε από τον Τζορτζ Μπους το 1988.

Ενδεικτικό είναι ότι στην πολιτεία του Τέξας, όπου κανείς υποψήφιος των Δημοκρατικών δεν έχει επικρατήσει από το 1976 και τον Τζίμι Κάρτερ, και όπου ο Τραμπ έχει άνετη επικράτηση το 2016, οι δύο υποψήφιοι βρίσκονται στήθος με στήθος. Οι 38 εκλέκτορες του Τέξας βαρύνουν σημαντικά στην εκλογική διαδικασία.

Ένταση στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών

Στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο φοβούνται απώλεια της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου και η ένταση ανεβαίνει. Εδώ και λίγες ημέρες, η Λιζ Τσέινι , μία από τους ηγέτες της ρεπουμπλικανικής μειοψηφίας στην Βουλή των Αντιπροσώπων κατηγορήθηκε για κακή πίστη.

«Η Λιζ Τσέινι εργάζεται παρασκηνιακά και πλέον δημόσια κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του προγράμματός του», δήλωσε ο Ματ Γκετζ, ρεπουμπλικανός αντιπρόσωπος της Φλόριντα.

Άλλη δυσκολία του Τραμπ, η ανικανότητά του να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, ένα όραμα, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Προς το παρόν επενδύει στο σχήμα «Νόμος και Τάξη» και υπόσχεται αυστηρότητα απέναντι στις εκρήξεις βίας στις μεγάλες αμερικανικές πόλεις.

Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι προσπαθεί να στρέψει αλλού την προσοχή και υπενθυμίζουν ότι ο αμερικανός πρόεδρος έχει παίξει το ίδιο χαρτί πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση -τις προεδρικές του 2015, της ενδιάμεσες του 2018.

Ο Ντόναλντ Ταμπ προσπαθεί να βρει στόχο για να εξαπολύσει επίθεση κατά του Τζο Μπάιντεν, όμως η a minima προεκλογική εκστρατεία του υποψήφιου του Δημοκρατικού Κόμματος δεν του δίνει την ευκαιρία.

Ομπάμα και αξιοπρέπεια

Πριν από τα debate του φθινοπώρου, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ περιορίζεται σε λίγες και σποραδικές δημόσιες παρεμβάσεις και μπορεί να υπολογίζει στην όλο και πιο ορατή υποστήριξη ενός άλλου προέδρου που ξέρει να κινητοποιεί τα πλήθη: του Μπαράκ Ομπάμα.

Σε βίντεο που δόθηκε χθες στην δημοσιότητα, Ομπάμα και Μπάιντεν εμφανίζονται να συζητούν, σε απόσταση ο ένας από τον άλλον, υπενθυμίζοντας την στενή τους σχέση και την εκτίμηση που τρέφει ο ένας για τον άλλο. «Πέραν των επιμέρους πολιτικών που θα εφαρμοσθούν...πρώτα απ' όλα, υπάρχει μία λαχτάρα για αξιοπρέπεια», λέει ο 44ος αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για την ενσυναίσθηση που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που, όπως και ο ίδιος ελπίζει, θα γίνει ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου 2021.

Στην αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει αυτήν την προεκλογική εκστρατεία προστίθεται η αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Εδώ και εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει ότι η επιστολική ψήφος, μία διαχρονική σταθερά των αμερικανικών εκλογών, «μπορεί να επιτρέψει μαζική νοθεία».

Δεσμεύεται να αποδεχθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας; Όταν ερωτήθηκε σχετικά από το Fox News, δεν θέλησε να απαντήσει: «Θα δω», είπε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΜΠΕ