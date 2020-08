Υγεία - Περιβάλλον

Βραζιλία: H υδροξυχλωροκίνη δεν καταπολεμά τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτοί που λάμβαναν υδροξυχλωροκίνη ήταν περισσότερο εκτεθειμένοι σε καρδιολογικά και ηπατικά προβλήματα.

Η υδροξυχλωροκίνη δεν είναι αποτελεσματική κατά του Covid-19, σύμφωνα με μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα στη Βραζιλία, όπου ο πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος έχει προσβληθεί από νέο κορωνοϊό, την προωθεί δημοσίως.

Τα αποτελέσματα της κλινικής αυτής δοκιμής, η οποία έγινε σε 55 νοσοκομεία της χώρας, δημοσιεύονται στην επιθεώρηση New England Journal of Medicine και είχε στόχο να βρει αν αυτή η αμφιλεγόμενη φαρμακευτική ουσία, σε συνδυασμό ή όχι με την αντιβιοτική ουσία αζιθρομυκίνη, μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση ασθενών που έχουν προσβληθεί από ελαφριά ή μέτρια μορφή του Covid-19.

Απέναντι στην πανδημία, η κυβέρνηση Μπολσονάρου συνιστά από τον Μάιο την χρήση υδροξυχλωροκίνης ή της ανθελονοσιακής ουσίας χλωροκίνη, σε συνδυασμό με αζιθρομυκίνη.

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος ανακοίνωσε ότι διαγνώσθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό στις 7 Ιουλίου, έχει δηλώσει πολλές φορές ότι είδε την κατάσταση της υγείας του να βελτιώνεται χάρη στην υδροξυχλωροκίνη. Την Κυριακή μάλιστα κράδαινε ένα κουτί του αμφιλεγόμενου αυτού φαρμάκου -το οποίο έχει εκθειάσει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο σύμφωνα με πολλές τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, το φάρμακο αυτό δεν είναι αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και μπορεί να έχει επιβλαβείς παρενέργειες. Η βραζιλιάνικη μελέτη, την οποία πραγματοποίησε μια ομάδα ερευνητών και γιατρών υπό την ονομασία Συνασπισμός COVID-19 Βραζιλία, κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα.

Η έρευνα αυτή, η οποία έγινε σε δείγμα 667 ασθενών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτοί που λάμβαναν υδροξυχλωροκίνη ήταν περισσότερο εκτεθειμένοι σε καρδιολογικά και ηπατικά προβλήματα.

Χθες η Βραζιλία, η οποία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ που έχει πληγεί περισσότερο από την επιδημία του νέου κορονοϊού, είχε καταγράψει σχεδόν 2,3 εκατομμύρια κρούσματα SARS-CoV-2 και περισσότερους από 84.000 θανάτους από COVID-19.

Ο Μπολσονάρου συχνά υποβαθμίζει την σοβαρότητα της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Χθες έκανε βόλτα με τη μοτοσικλέτα και συνομίλησε χωρίς να φοράει προστατευτική μάσκα με εργαζόμενους σε συνεργεία καθαρισμού κοντά στην κατοικία του στην Μπραζίλια, όπως δείχνουν φωτογραφίες του που δημοσιεύτηκαν στα μέσα ενημέρωσης.