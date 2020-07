Κόσμος

Black Lives Matter: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Πόρτλαντ (εικόνες)

Δεν έχουν τέλος οι διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Χιλιάδες διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter συγκεντρώθηκαν και πάλι έξω από το κεντρικό αστυνομικό τμήμα του Πόρτλαντ , καθώς οι διαδηλώσεις σε αυτή την πόλη συνεχίζονται.

“Νιώθω μεγάλη έμπνευση που βλέπω αυτή τη λαοθάλασσα που δεν μοιάζει με εμένα να λέει ότι οι ζωές των μαύρων έχουν αξία”, δήλωσε ο 43χρονος Αφροαμερικανός Νταμάνι Ίκουε, αναφερόμενος στο κυρίως λευκό πλήθος.

“Με έχουν σταματήσει πέντε ή έξι φορές, με έχει συλλάβει και ανακρίνει η αστυνομία επειδή τους μοιάζω με ύποπτο”, πρόσθεσε. “Αυτή η πόλη είναι ένα από τα πιο συστημικά ρατσιστικά μέρη για να ζει ένας μαύρος”.

Νωρίτερα χθες ομοσπονδιακός δικαστής εξέδωσε προσωρινή εντολή με την οποία απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς πράκτορες να κάνουν χρήση βίας εναντίον δημοσιογράφων και άλλων νόμιμων παρατηρητών των διαδηλώσεων στο Πόρτλαντ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη περίπου 12 δημοσιογράφων.

“Σταματήστε να έχετε υπό κατάληψη την πόλη μας”

Η ανάπτυξη των ομοσπονδιακών δυνάμεων στο Πόρτλαντ την προηγούμενη εβδομάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει “τον νόμο και την τάξη”, καθώς σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η δημοτικότητά του μειώνεται ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος του Πόρτλαντ Τεντ Γουίλερ, εναντίον του οποίου έριξαν δακρυγόνα οι αστυνομικοί χθες Πέμπτη το πρωί αφού συμμετείχε σε διαδήλωση, χαρακτήρισε την παρέμβαση των ομοσπονδιακών δυνάμεων κατάχρηση εξουσίας και εκτίμησε ότι οξύνει τη βία.

“Δεν τους θέλουμε εδώ. Δεν είναι σωστά εκπαιδευμένοι για να είναι εδώ και τους ζητάμε αυτή τη στιγμή, απαιτούμε, να φύγουν”, τόνισε. “Απαιτούμε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να σταματήσει να έχει την πόλη μας υπό κατοχή”.