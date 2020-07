Κόσμος

Αυστραλία: Ο Στρατός ελέγχει την τήρηση της καραντίνας

Η πολιτεία Βικτόρια της Αυστραλίας θα στείλει τον στρατό για να ελέγχει αν παραμένουν στο σπίτι τους σε καραντίνα όσοι πολίτες έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊού, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωση της ασθένειας.

Η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι θα στείλει προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων στα σπίτια όσων έχουν βρεθεί θετικοί στην covid-19 και οι οποίοι δεν απαντούν στις τηλεφωνικές κλήσεις προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών τους, επεσήμανε ο πρωθυπουργός Ντάνιελ Άντριους.

Η αύξηση των κρουσμάτων στη Μελβούρνη, τη μεγαλύτερη πόλη της Βικτόριας, ώθησε την τοπική κυβέρνηση να επιβάλει lockdown για έξι εβδομάδες, ενώ πλέον είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους δημόσιους χώρους.

«Αν σας χτυπήσουν την πόρτα και δεν σας βρουν σπίτι (…) είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα σας επιβληθεί πρόστιμο», εξήγησε ο Άντριους.

Στη διάρκεια της νύκτας της Πέμπτης προς Παρασκευή στη Βικτόρια καταγράφηκαν έξι θάνατοι, ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων που έχει αναφερθεί σε διάρκεια 24 ωρών στην Αυστραλία από την έναρξη της πανδημίας.

Όλοι οι νεκροί ήταν ηλικιωμένοι ένοικοι οίκων ευγηρίας, με περισσότερα από 40 τέτοια ιδρύματα να έχουν αναφέρει κρούσματα. Σε όλη την πολιτεία αναφέρθηκαν χθες 300 νέα κρούσματα, μείωση σε σχέση με τα 484 της Τετάρτης.

Περιορισμοί και στη Νέα Νότια Ουαλία

Εξάλλου περιορισμοί επιβλήθηκαν σήμερα και στην πολιτεία Νέα Νότια Ουαλία μετά την εμφάνιση πολλών εστιών της covid-19, ανάμεσά τους και ένα ταϊλανδέζικο εστιατόριο.

Συνολικά στην πολιτεία καταγράφηκαν χθες Πέμπτη 7 νέα κρούσματα, έπειτα από αρκετές ήμερες που ο αριθμός των ημερήσιων νέων κρουσμάτων ξεπερνούσε τα δέκα.

Στα εστιατόρια της πολιτείας θα επιτρέπονται πλέον έως δέκα άτομα ανά τραπέζι, ενώ ο συνολικός αριθμός των πελατών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 300.

Εξάλλου ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να συγκεντρώνονται για γάμους ή εταιρικές εκδηλώσεις δεν μπορεί να ξεπερνά τους 150, ενώ θα ισχύουν και αυστηροί κανόνες, όπως απαγόρευση του χορού και των ζωντανών τραγουδιών. Σε χώρους λατρείας και κηδείες επιτρέπεται η παρουσία έως και 100 ατόμων.