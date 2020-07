Κοινωνία

23χρονος έπεσε από την ταράτσα φοιτητικής εστίας του ΑΠΘ

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Βουτιά θανάτου για 23χρονο από την ταράτσα της Β΄ Φοιτητικής Εστίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, ο νεαρός έπεσε από την ταράτσα στο κενό, γύρω στις 9.30 το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο.

Ο 23χρονος φέρεται να ήταν οικότροφος στις εστίες του Πανεπιστημίου.

Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.