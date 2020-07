Κοινωνία

Καθηγητής του ΕΚΠΑ αποκάλεσε “μαϊμού” τον Αντετοκούνμπο

Άμεση ήταν η αντίδραση της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, στα ρατσιστικά σχόλια του Κωνσταντίνου Καλέμη για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, απομακρύνεται άμεσα ο Κωνσταντίνος Καλέμης από τη θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων Μαλακάσας, όπου είχε αποσπαστεί ήδη από το 2017 με απόφαση της τότε πολιτικής ηγεσίας.

Όπως δήλωσε η κ. Κεραμέως: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τις αναρτήσεις ρατσιστικού και άκρως προσβλητικού περιεχομένου του εν λόγω εκπαιδευτικού. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η υπουργός είχε ζητήσει να ερευνηθούν καταγγελίες περί ρατσιστικού χαρακτηρισμού κατά του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τον καθηγητή του ΕΚΠΑ και υπεύθυνο για την εκπαίδευση προσφύγων Κωνσταντίνο Καλέμη.

Το θέμα έθεσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση του κ. Καλέμη και την ομόφωνη καταδίκη των κομμάτων για τους απαράδεκτους ρατσιστικούς του χαρακτηρισμούς εναντίον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.