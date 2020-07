Ο καιρός για τους αγρότες

Καιρός

Η μικρή εξασθένηση του μελτεμιού θα ανεβάσει για λίγο τον υδράργυρο. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριο ουρανό περιμένουμε το Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα βουνά της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια, με νεφώσεις στα βουνά και πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Θεσσαλία και στην Στερεά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 15 έως 37, στα κεντρικά από 16 έως 38 και νοτιότερα από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ενημερώνει τους καλλιεργητές για τη δροσόφιλα στη ροδακινιά.

Από τα στοιχεία του δικτύου των παγίδων σε ροδακινιές στον νομό Δράμας, παρατηρείται αύξηση των συλλήψεων του εντόμου της δροσόφιλας σε τροφικές παγίδες.

Οι ροδακινοπαραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά και προσεκτικά τα δένδρα τους για τυχόν ύποπτες προσβολές. Η διαπίστωση της προσβολής και των σχετικών συμπτωμάτων είναι αρκετά δύσκολη. Η καταστροφή των καρπών προκαλείται από την τροφική δραστηριότητα της προνύμφης, καθώς και από τη δευτερογενή ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων που επιτείνουν τη ζημιά (όπως μονίλια).

Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη προσβολή παρατηρείται κατάρρευση των καρπών.

Όπου παρατηρούνται προσβολές συνιστάται να γίνει ένας ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για τη δροσόφιλα, κυρίως σε όψιμες ποικιλίες, επιλέγοντας αυτά που έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες ημέρες υπολειμματικής διάρκειας τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή.

Δένδρα που είναι έτοιμα για συγκομιδή, δεν ψεκάζονται.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

