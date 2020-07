Κοινωνία

Δίδυμο κακοποιών “ρήμαζε” σπίτια στην Αττική

Τέλος στη δράση αδίστακτων κακοποιών που μπούκαραν σε σπίτια και τα «έγδυναν» έβαλε η ΕΛΑΣ.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο αλλοδαποί, οι οποίοι λίγο νωρίτερα είχαν αποπειραθεί να παραβιάσουν πόρτα διαμερίσματος στην περιοχή.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του Τ.Α. Γλυφάδας, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει ομάδα που διέπραττε διαρρήξεις-κλοπές από οικίες στα νότια προάστια.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- κινητά τηλέφωνα, πλαστική κάρτα πρόσφορ για παραβίαση ανασφάλιστων θυρών και το χρηματικό ποσό των -145- ευρώ.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάστηκαν δύο επιπλέον περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών από οικίες στα νότια προάστια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.