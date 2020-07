Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές της χώρας βρέθηκαν, το τελευταίο 24ωρο, ασθενείς με COVID-19.

Σήμερα ανακοινώθηκαν 26 επιπλέον κρούσματα του νέου κορονοϊού.

Από αυτά, τα 10 είναι “εισαγόμενα” και συγκεκριμένα: Έξι εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, ενώ τέσσερα προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα 16 νέα κρούσματα, αυτά εντοπίστηκαν στις παρακάτω περιοχές:

Οκτώ στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

Πέντε στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης,

Ένα στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας,

Ένα στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής,

Ένα στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας.