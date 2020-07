Πολιτική

Διπλωματικός μαραθώνιος Δένδια για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπαράζ επαφών με Υπουργούς Εξωτερικών και κορυφαίους αξιωματούχους.

Συνεχίζεται ο διπλωματικός μαραθώνιος του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, με περιφερειακούς, αλλά και Ευρωπαίους αξιωματούχους, σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Δένδιας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκάμπι Ασκενάζι, με τον οποίο συζήτησαν τη διμερή συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ και ζητήματα της περιοχής, καθώς και τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Ακόμη, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι. Οι δύο άνδρες επιβεβαίωσαν τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις, ενώ συζήτησαν τα τρέχοντα περιφερειακά ζητήματα. Ο κ. Δένδιας είχε ξανά τηλεφωνική επαφή με τον κ. Σούκρι πριν από δύο ημέρες.

Την Πέμπτη, ο Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, είχε τηλεφωνικές επαφές με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φάισαλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ, καθώς και με την Υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας, Ίνε Μαρί Έρικσεν.

Aποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα, Mohamed Meer Abdalla Yousif Alraeesi, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ενώ τον παρασημοφόρησε για τις υπηρεσίες του.

Η διμερής συνεργασία Ελλάδος- ΗΑΕ σε ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος θα συνεχίσει να διευρύνεται, επισημαίνεται σε σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.