Κοινωνία

Κλέφτες… “κατ’ επάγγελμα” πιάστηκαν στη “φάκα” (εικόνες)

Ποιοι κρύβονται πίσω από κλοπές σε γραφεία εταιριών και επιχειρήσεων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, δύο ημεδαποί, ηλικίας 49 και 42 ετών, για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Επιπρόσθετα ο 49χρονος κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης και για παράβαση του Νόμου περί όπλων και ο 42χρονος για αντιποίηση και απείθεια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω από έτους και πλέον διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις και κλοπές, σε γραφεία εταιρειών και επιχειρήσεων που εδρεύουν σε κεντρικές λεωφόρους και οδούς των Βορείων Προαστίων και των Αθηνών, από το εσωτερικό των οποίων αφαιρούσαν υλικοτεχνικό εξοπλισμό καθώς και χρηματικά ποσά.

Για την αντιμετώπιση της έξαρσης των εν λόγω διαρρήξεων, που είχαν σημειωθεί στην περιοχή του Χαλανδρίου και την ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, συστήθηκε ειδική ομάδα από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας, προς εντοπισμό και σύλληψη των δραστών. Από την επακόλουθη έρευνα αρχικά εντοπίστηκε ο 49χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Κατά την προσαγωγή του 49χρονου στο Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου, εμφανίστηκε ο 42χρονος, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας, προσποιούμενος το δικηγόρο του 49χρονου. Ωστόσο, οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για τον συγκατηγορούμενο στην ίδια υπόθεση και τον συνέλαβαν.

Από την έρευνα στην οικία και το όχημα που είχε μισθώσει ο 49χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πιστόλι κρότου με γεμιστήρα με -11- φυσίγγια, -44- φυσίγγια, μεταλλικός σουγιάς, ηλεκτρονικός υπολογιστής, φωτογραφική μηχανή, ρολόι, κλειδιά διαφόρων τύπων και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -540- ευρώ.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, διαπιστώθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε δεκατρείς (13) περιπτώσεις κλοπών, στις περιοχές του Χαλανδρίου, Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής, Νέου Ψυχικού και κέντρου Αθηνών, με το συνολικό οικονομικό όφελος που έχουν αποκομίσει να υπερβαίνει τις -90.000- ευρώ.

Ακόμη, εξιχνιάστηκε μία περίπτωση απόπειρας εκβίασης με κατηγορούμενο τον 49χρονο.

Επιπρόσθετα, σε βάρος των συλληφθέντων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με ποινές φυλάκισης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.