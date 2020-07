Κόσμος

Αποφυλακίζεται πρώην δικηγόρος του Τραμπ που γράφει επικριτικό βιβλίο για τον πρόεδρο

Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε σήμερα την αποφυλάκιση του πρώην δικηγόρου και «έμπιστου» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κόεν, ο οποίος υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε στη φυλακή επειδή γράφει ένα επικριτικό βιβλίο για τον πρώην πελάτη του.

Ο Κόεν καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018 σε φυλάκιση τριών ετών επειδή εξαγόρασε τη σιωπή δύο γυναικών, οι οποίες ισχυρίζονταν ότι είχαν ερωτικές επαφές με τον Τραμπ, πολλά χρόνια προτού ασχοληθεί με την πολιτική. Ο 53χρονος δικηγόρος άρχισε να εκτίει την ποινή του τον Μάιο του 2019 αλλά έναν χρόνο μετά, στις 21 Μαΐου φέτος, αποφυλακίστηκε, λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, υπό τον όρο ότι θα παρέμενε σε κατ’ οίκον περιορισμό, στο σπίτι του στο Μανχάταν, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2021.

Στις 9 Ιουλίου ο Κόεν συνελήφθη και οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή, με το αιτιολογικό ότι παραβίασε τους όρους της αποφυλάκισής του, ανέφερε η ομοσπονδιακή σωφρονιστική υπηρεσία, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, τον Λάνι Ντέιβις, η υπηρεσία είχε θέσει ως όρο να μην γράψει κάποιο βιβλίο όσο θα εκτίει την ποινή του στο σπίτι του. Όμως ο Κόεν σχεδιάζει ήδη να εκδώσει ένα βιβλίο για τον Τραμπ.

Η ACLU, η μεγαλύτερη οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, προσέφυγε την Δευτέρα στη δικαιοσύνη υπέρ του Κόεν. Η οργάνωση ζητούσε να πληροφορηθεί «αν η κυβέρνηση μπορεί, τηρώντας το Σύνταγμα, να ανακαλέσει την αποφυλάκιση ενός κρατούμενου με το σκεπτικό ότι εκείνος δεν παραιτείται του δικαιώματός του να ασκεί κριτική στον πρόεδρο». Ένας τέτοιος όρος, «που θα ωφελούσε προσωπικά έναν πρόεδρο που διεκδικεί την επανεκλογή του, θα έθετε υπό αμφισβήτηση το κράτος δικαίου, κατά πρωτοφανή τρόπο στην ιστορία της χώρας», σημείωσε η Lawyers Defending American Democracy, μια άλλη οργάνωση που στήριξε την ACLU στην προσφυγή της.

Σήμερα, ο ομοσπονδιακός δικαστής του Μανχάταν Άλβιν Χέλερστιν διέταξε να αποφυλακιστεί ο Μάικλ Κόεν. Χαρακτήρισε μάλιστα «αντίποινα» την απόφαση με την οποία οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Το βιβλίο του Κόεν πρόκειται να κυκλοφορήσει πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την κλήτευση, αναφέρεται «σε αντισημιτικές δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας για Εβραίους καθώς και για ρατσιστικές σκέψεις που έκανε όταν μιλούσε για τον Μπαράκ Ομπάμα ή τον Νέλσον Μαντέλα.