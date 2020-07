Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αύξηση κρουσμάτων στην Ευρώπη – Η έκκληση ΠΟΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Καμπανάκι» ΠΟΥ για την αναζωπύρωση της πανδημίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εμφανίστηκε «ανήσυχος» σήμερα για την αναζωπύρωση της πανδημίας της Covid-19 σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπου γενικεύεται η χρήση της μάσκας –όπως στο Λονδίνο και τη Βιέννη– μολονότι η πλέον πληγείσα ήπειρος παραμένει πάντα η Αμερική, με περισσότερα από 8 εκατομμύρια κρούσματα μέχρι σήμερα.

Το Βέλγιο κατέρριψε σήμερα ένα θλιβερό ρεκόρ: ένα κοριτσάκι τριών ετών πέθανε από τον νέο κορονοϊό και έγινε έτσι το νεότερο θύμα στη χώρα αυτή, όπου τα κρούσματα αυξάνονται επίσης. Συνολικά έχουν καταγραφεί 64.847.

Στην Αγγλία, τέθηκε σε ισχύ η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα καταστήματα και τα σούπερ-μάρκετ. Το ίδιο ισχύει επίσης στα σούπερ-μάρκετ της Βιέννης, αλλά επίσης και στα ταχυδρομεία, τις τράπεζες και τα ιατρικά κέντρα της αυστριακής πρωτεύουσας. Αν και κάποιες φορές είναι δύσκολο να καταλάβεις τι λέει ο άλλος όταν μιλάει με καλυμμένο το στόμα, «πρέπει να τη φοράμε για να προστατευόμαστε οι ίδιοι και να προστατεύουμε τους άλλους», είπε η Αλένα Άκτας, μια ταχυδρομική υπάλληλος. Ο Αντρέας Ποσενράιτερ, που έκανε τα ψώνια του σε ένα σούπερ-μάρκετ, υποστήριξε ότι η χρήση μάσκας θα έπρεπε να παραμείνει υποχρεωτική μετά την άρση της καραντίνας. «Ήταν λάθος», σχολίασε.

Νωρίτερα σήμερα, το ευρωπαϊκό παράρτημα του ΠΟΥ κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να προχωρήσουν στην άρση των περιορισμών «με προσοχή». Αν χρειαστεί, να επιβάλουν και πάλι μέτρα. «Η πρόσφατη αναζωπύρωση των κρουσμάτων της Covid-19 σε ορισμένες χώρες, μετά τη χαλάρωση των μέτρων αποστασιοποίησης ασφαλώς και είναι λόγος ανησυχίας», είπε μια εκπρόσωπος του Οργανισμού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η Ευρώπη μετρά 207.118 θανάτους και περισσότερα από 3 εκατομμύρια κρούσματα.

Σε όλον τον κόσμο, τα θύματα του νέου κορονοϊού ανέρχονται σε 633.711. Η κατάσταση παραμένει πολύ ανησυχητική στην αμερικανική ήπειρο. Στις ΗΠΑ, που ξεπέρασαν και επισήμως τα 4 εκατομμύρια κρούσματα, αναφέρθηκαν σήμερα 1.225 νέοι θάνατοι. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγορήθηκε για τους χειρισμούς του στην αρχή της πανδημίας, παραδέχτηκε πρόσφατα ότι παρατηρείται «ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων» στον νότο και ματαίωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που επρόκειτο να φιλοξενηθεί στη Φλόριντα στα τέλη Αυγούστου. Στο συνέδριο αυτό θα έπαιρνε και επισήμως το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Η περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ξεπέρασε επίσης τα 4 εκατομμύρια κρούσματα. Η Βραζιλία από μόνη της μετρά πλέον περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια μολύνσεις. Αυτό πάντως δεν εμπόδισε τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, που έχει προσβληθεί και ο ίδιος από τον SARS-CoV-2, να κάνει βόλτα και να συνομιλήσει, χωρίς να φοράει μάσκα, με υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας κοντά στην προεδρική κατοικία.

Στο μεταξύ, η Βολιβία ανέβαλε για τις 18 Οκτωβρίου τις βουλευτές εκλογές που επρόκειτο να διεξαχθούν στις 6 Σεπτεμβρίου.

Η κατάσταση είναι δραματική στον Ισημερινό, όπου το σύστημα υγείας της δεύτερης σε μέγεθος πόλης, της Αρεκίπα, έχει σχεδόν καταρρεύσει. Άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον ιό θεάθηκαν να κοιμούνται σε σκηνές έξω από τα νοσοκομεία και άλλοι στα αυτοκίνητά τους, περιμένοντας να βρεθεί ένα κρεβάτι σε θάλαμο για να νοσηλευτούν.

Στη Νικαράγουα, η μάσκα θα είναι υποχρεωτική και τις υποψήφιες εστεμμένες: ο διαγωνισμός για τη Μις Νικαράγουα 2020 δεν ματαιώθηκε, αλλά θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Σε άλλες περιοχές του κόσμου, οι αριθμοί συνεχίζουν επίσης την ανοδική πορεία τους. Στην Ινδία, μέσα σε 24 ώρες, καταγράφηκαν 740 θάνατοι από την Covid-19, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Η χώρα είναι έκτη σε αριθμό θυμάτων, πίσω από τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, τη Βρετανία, το Μεξικό και την Ιταλία.

Πολλές χώρες επέλεξαν να επιβάλουν και πάλι μέτρα καραντίνας, αλλά τοπικά ή χρονικά περιορισμένα. Οι κάτοικοι του Τόκιο, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι, καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους από χθες Πέμπτη, την πρώτη ημέρα μιας τετραήμερης επίσημης αργίας στην Ιαπωνία.

Στη Νότια Αφρική τα δημόσια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για άλλον έναν μήνα, μέχρι τα τέλη Αυγούστου, επειδή τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκαν κατά 60% οι θάνατοι από φυσικά αίτια, αν και δεν αποδίδονται όλοι στον κορονοϊό. Στον οίκο ευγηρίας Casa Serena του Γιοχάνεσμπουργκ, της οικονομικής πρωτεύουσας, οι 14 από τους 64 ηλικιωμένους ενοίκους πέθαναν αφού προσβλήθηκαν από την Covid-19 και οι υπόλοιποι τρέμουν για τη ζωή τους…