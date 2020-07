Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στο λιμάνι του (εικόνες)

Ο 30χρονος διεθνής γκαρντ υπέγραψε το συμβόλαιό του. Η ανακοίνωση της “ερυθρόλευκης” ΚΑΕ.

Την επιστροφή του Κώστα Σλούκα στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε και επίσημα η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ. Ο 30χρονος γκαρντ, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, θα έχει ηγετικό ρόλο στην ομάδα.

Ο Έλληνας γκαρντ συναντήθηκε με τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, και έδωσαν τα χέρια για να επιστρέψει στο λιμάνι και να φορέσει ξανά τη φανέλα με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2012 και το 2013.

Το Who is Whο

Γεννήθηκε: 15/01/1990

Υπηκοότητα: Έλληνας

Ύψος: 1.90

Θέση: Point guard / Shooting guard

Προηγούμενες ομάδες: Mantoulidis, Olympiacos (2008–2015), Aris (2010–2011), Fenerbahce (2015–2020).

Τίτλοι - Διακρίσεις σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Ευρώπης (2012, 2013, 2017)

Intercontinental Cup (2013)

Πρωταθλητής Ελλάδος (2012, 2015)

Πρωταθλητής Τουρκίας (2016, 2017, 2018)

Κύπελλο Ελλάδος (2010)

Κύπελλο Τουρκίας (2016, 2019, 2020)

President Cup Τουρκίας (2016)

Φιναλίστ Ευρωλίγκας (2015, 2016, 2018)

Τίτλοι - Διακρίσεις με την Εθνική

Ασημένο μετάλλιο στο Παγκόσμιο U19 το 2009

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 το 2009

Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 το 2010

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18 το 2008

Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18 το 2007

Ατομικές διακρίσεις

Μέλος της πρώτης ομάδας της Ευρωλίγκας (2018-19)

Μέλος της κορυφαίας 5άδας του Ελληνικού Πρωταθλήματος (2015)

Καλύτερος νέος παίκτης του Ελληνικού Πρωταθλήματος (2011)

Οι περσινοί αριθμοί του

Στην Ευρωλίγκα σε 25 αγώνες είχε μέσο όρο 11.6 πόντους (93.8% βολές, 48.2% δίποντα, 42.2% τρίποντα), 2.8 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ. Στο πρωτάθλημα Τουρκίας σε 14 αγώνες είχε μέσο όρο 11.1 πόντους (92.59% βολές, 41.18% δίποντα, 42% τρίποτα), 2.92 ριμπάουντ και 6.93 ασίστ).