Κορονοϊός - Ιταλία: Σε καραντίνα οι ταξιδιώτες από Ρουμανία και Βουλγαρία

O υπουργός Υγείας στην Ιταλία, Ρομπέρτο Σπεράντσα δήλωσε σήμερα ότι υπέγραψε εντολή για να τίθενται σε καραντίνα όσοι ήταν στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία τις τελευταίες 14 ημέρες.

Στόχος του μέτρου να αποτραπεί η εισαγωγή στην Ιταλία κρουσμάτων του κορονοϊού από το εξωτερικό.

“Ο ιός δεν έχει ηττηθεί, συνεχίζει να κυκλοφορεί. Για τον λόγο αυτό, πρέπει ακόμη να είμαστε προσεκτικοί”, έγραψε ο Σπεράντσα στο Facebook.

Η Ιταλία, μια από τις χειρότερα πληγείσες ευρωπαϊκές χώρες από τον νέο κορονοϊό, έχει ήδη απαγορεύσει την είσοδο σε ανθρώπους που προέρχονται από 16 χώρες, ανάμεσά τους η Βραζιλία που μαστίζεται από την COVID-19.