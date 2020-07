Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έξαρση των κρουσμάτων στην Ισπανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρομακτικά νούμερα στην Ισπανία. Μία ακόμη μέρα μεγάλης ανόδου των νέων κρουσμάτων. 2.255 νέες μολύνσεις, 272.421 συνολικά.

Η Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα συνολικά 272.421 κρούσματα της Covid-19 με 2.555 νέες μολύνσεις να καταγράφονται από την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, με τον αριθμό αυτό να περιλαμβάνει άτομα που έχουν αναρρώσει από την ασθένεια, αλλά των οποίων τα τεστ αντισωμάτων πραγματοποιήθηκαν τώρα.

Τις τελευταίες 24 ώρες διαγνώστηκαν 922 νέες λοιμώξεις, ανέφερε το υπουργείο, σε σύγκριση με 971 την προηγούμενη ημέρα.

Η χώρα, αγωνίζεται να περιορίσει μια έκρηξη των νέων εστιών λοιμώξεων που εμφανίστηκαν από τότε που ήρθη η αυστηρή καραντίνα πριν από έναν μήνα.