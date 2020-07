Υγεία - Περιβάλλον

“Επί ποδός” για φωτιές το Σάββατο (χάρτης)

Σε ποιες Περιφέρειες θα είναι σε αυξημένη επιφυλακή οι Αρχές, σύμφωνα με την ΓΓΠΠ.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός και το Σάββατο 25 Ιουλίου, σε δύο περιφέρειες, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας).

Η γ.γ. Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η γ.γ. Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.