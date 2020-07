Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: Είμαστε σε επικίνδυνη φάση για τη διασπορά του ιού (βίντεο)

Τι λέει ο Καθηγητής Μικροβιολογίας για την ανησυχία σχετικά με τη νέα σχολική χρονιά και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας κορονοϊού.