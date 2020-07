Πολιτική

Φίλης στον ΑΝΤ1: Ο Ερντογάν θέλει την Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Τουρκίας (βίντεο)

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων αναλύει τις επιδιώξεις του Τούρκου Προέδρου.​