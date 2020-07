Κοινωνία

Tραυματισμός - σοκ kitesurfer στη Μύκονο – Επείγουσα μεταφορά στην Αθήνα

Ο αέρας πέταξε kite surfer σε αυτοκίνητο, στη συνέχεια σε τοίχο και τελικά σε τσιμεντένιο δάπεδο, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά.

Ένας 36χρονος Ιταλός kitesurfer (χειριστής αετοσανίδας), τραυματίστηκε σοβαρά στη θαλάσσια περιοχή Κόρφου Μυκόνου.

Ο 36χρονος kitesurfer – κατά τη διάρκεια χειρισμού της ιδιόκτητης ιστιοσανίδας του – παρασύρθηκε από ριπές ανέμου από τη θαλάσσια περιοχή στον επαρχιακό δρόμο Κόρφου Μυκόνου. Αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει αρχικά επάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στη συνέχεια σε τοίχο και τελικά σε τσιμεντένιο δάπεδο, με συνέπεια να τραυματιστεί στη λεκάνη και στο δεξί του πόδι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη της τοπικής Λιμενικής Αρχής, ενώ ο 36χρονος μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, στη συνέχεια στην Πολυκλινική ”Μυκονιάτικη Υγεία” και τελικώς διακομίσθηκε αεροπορικώς στην Αθήνα για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη σε ιδιωτική κλινική.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Λιμενική Αρχή Μυκόνου.