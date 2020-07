Υγεία - Περιβάλλον

”Θερίζει” ο κορονοϊός: Ρεκόρ ημερησίων κρουσμάτων παγκοσμίως

284.196 κρούσματα και πάνω από 9.700 νεκροί σε 24 ώρες. Ποιες χώρες έχει «γονατίσει» η πανδημία.

Οι θάνατοι από τον νέο κορονοϊό παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 9.753 μέσα σε διάστημα 24 ωρών, αριθμός που συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τις 30 Απριλίου, όταν είχαν αναφερθεί 9.797 θάνατοι, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Στο ίδιο διάστημα καταγράφεται και ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού, με 284.196 μέσα σε ένα 24ωρο. Το προηγούμενο, από τις 18 Ιουλίου, ήταν 259.848 κρούσματα σε μία ημέρα. Τη μεγαλύτερη αύξηση σε ότι αφορά τα κρούσματα θανάτους καταγράφουν οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Ινδία και η Νότια Αφρική. Τον Ιούλιο οι θάνατοι ανέρχονταν κατά μέσο όρο στους 5.000 ημερησίως και τον Ιούνιο γύρω στους 4.600.