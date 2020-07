Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Προσευχηθήκαμε να μην εξαπλωθεί η βαρβαρότητα (εικόνες)

Σε βαρύ κλίμα η Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου. Πορεία διαμαρτυρίας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Σε κλίμα συγκίνησης και πένθους, για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, τελέστηκε η Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου στη Μητρόπολη Αθηνών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος μετά την ιερά ακολουθία, δήλωσε: «Απόψε είναι μαζί μας όλος ο πολιτισμένος κόσμος. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο που δεν ακούνε, που δεν βλέπουν, που δεν καταλαβαίνουν. Εμείς είμαστε ευτυχισμένοι που με τις ευαισθησίες της ψυχής μας θέλουμε να λέμε ότι είμαστε πολιτισμένοι και αγωνιζόμαστε για αυτόν τον πολιτισμό.

Απόψε προσευχηθήκαμε, αλλά το αίτημα μας δεν θα είναι μόνο σημερινό, αλλά και συνεχές, να μην εξαπλωθεί η βαρβαρότητα. Η βαρβαρότητα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος της εποχής μας και τα μάτια πολλών από μας είναι κλεισμένα. Αυτό που σημαδεύεται σήμερα και σημειώνεται, δηλαδή η προσβολή του πολιτισμού και η αναίδεια και η άρνηση της ανθρωπιάς είναι τα προβλήματα που πρέπει να μας απασχολούνε. Να ευχηθούμε λοιπόν η βαρβαρότητα να μην έχει συνέχεια».

Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Τον Ακάθιστο Ύμνο έψαλλαν απόψε πιστοί, μετά την ακολουθία του Εσπερινού που τελέστηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη. Στην ακολουθία παρέστη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, ενώ την παρακολούθησαν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κληρικοί και απλοί πολίτες.

Έξω από τον Ιερό Ναό είχαν συγκεντρωθεί μέλη θρησκευτικών σωματείων και άλλων οργανώσεων, διαδηλώνοντας την αντίθεσή τους στη μετατροπή, μετά από 86 χρόνια, της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της διατήρησης του μουσειακού χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας κ.ά, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το Τουρκικό Προξενείο επί της οδού Αγίου Δημητρίου, όπου αστυνομικές δυνάμεις έστησαν φραγμό και ανέκοψαν την πορεία τους. Αφού έμειναν στο σημείο, συνεχίζοντας να φωνάζουν συνθήματα, επέστρεψαν στο σημείο της αφετηρίας και διαλύθηκαν.

Στη διάρκεια της διαμαρτυρίας, διαδηλωτές έκαψαν μία τουρκική σημαία.

Πένθιμα ηχούσαν οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησίες της χώρας, ενώ οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες.