Οικονομία

Fitch για ελληνική οικονομία: Ύφεση φέτος, ισχυρή ανάκαμψη το 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμετάβλητη διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας. Τι αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα “BB” με σταθερές προοπτικές. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας αντανακλά το υψηλό επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματός της, το οποίο υπερβαίνει πολύ αυτό άλλων χωρών που αξιολογούνται σε αντίστοιχη βαθμίδα (“BB” και “BBB”), καθώς και την υψηλότερη επίδοσή της όσον αφορά τη διακυβέρνηση έναντι των περισσότερων άλλων χωρών που δεν έχουν επενδυτική διαβάθμιση.

Αυτά τα ισχυρά στοιχεία της Ελλάδας, σημειώνει ο Fitch, σταθμίζονται με την αδύναμη προοπτική ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών και τα πολύ υψηλά επίπεδα της δημόσιου χρέους (της γενικής κυβέρνησης) και του καθαρού εξωτερικού χρέους.

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν έναν βαθμό εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, μετά το σοκ που προκάλεσε σε αυτά και την ανάπτυξη, η πανδημία της COVID-19.

Ο Fitch εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί φέτος κατά 7,9% και ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 5,1% το 2021, αν και, όπως αναφέρει, «ο ρυθμός της ανάκαμψης είναι πολύ αβέβαιος και υπάρχουν σημαντικοί καθοδικοί κίνδυνοι στις προβλέψεις μας, ιδιαίτερα σε περίπτωση νέων σημαντικών εξάρσεων του κορονοϊού».

Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, ο οίκος εκτιμά ότι ο συνδυασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι αυτόματοι σταθεροποιητές και η μειωμένη οικονομική δραστηριότητα θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 7,8% του ΑΕΠ φέτος από πλεόνασμα 1,9% το 2019, ενώ υπολογίζει ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που αυξάνουν το έλλειμμα φέτος αντιστοιχούν περίπου στο 6% του ΑΕΠ. Ο Fitch προβλέπει ότι το έλλειμμα θα μειωθεί στο 5,1% του ΑΕΠ το 2021 και περαιτέρω στο 3,4% το 2022. Όπως σημειώνει, η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ των συνταξιούχων που είχαν προσφύγει για τις περικοπές των συντάξεων τους μετά το 2012 θα επηρεάσει τα μελλοντικά δημοσιονομικά αποτελέσματα και για τον λόγο αυτό έχει λάβει υπόψη στις προβλέψεις του για το έλλειμμα έναν αντίκτυπο της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ τόσο για το 2021 όσο και για το 2022.

Όσον αφορά την πρόσφατη συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής για το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρώπης, ο Fitch αναφέρει ότι πιθανόν να περιορίσει την αναμενόμενη επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών, να παράσχει χρηματοδότηση σε ορισμένες μορφές της κυβερνητικής στήριξης στην οικονομία και να συμβάλει θετικά στη μελλοντική ανάπτυξη. «Η τελική έκταση, ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα των πρωτοβουλιών αυτών είναι αβέβαια και δεν έχουν ληφθεί υπόψη στις δημοσιονομικές ή μακροοικονομικές προβλέψεις μας», προσθέτει ο Fitch.