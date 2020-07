Πολιτική

Η Αγία Σοφία κυριάρχησε στις συζητήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προκλητικότητα της Τουρκίας και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί κυριάρχησαν στις συζητήσεις κατά τη δεξίωση για την 46η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Τα ελληνοτουρκικά, οι τελευταίες προκλήσεις της Άγκυρας και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί κυριάρχησαν στις πολιτικές συζητήσεις στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου κατά την δεξίωση για την 46η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς ήταν η συζήτηση που είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, παρουσία και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Η κυρία Σακελλαροπούλου ρώτησε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τις κινήσεις του τουρκικού στόλου, για να λάβει την απάντηση από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ότι εμείς στις θέσεις μας και εκείνοι στις δικές τους.

Συνεχίζοντας, η Πρόεδρος θέλησε να μάθει, εάν το τουρκικό ερευνητικό «Ορούτς Ρέις» παραμένει αγκυροβολημένο, ενώ από την πλευρά του, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί όταν επιστρέψουν στους ναυστάθμους οι δύο στόλοι. Μάλιστα, ο υπουργός τόνισε ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έδειξαν πολύ υψηλά αντανακλαστικά.

Κλείνοντας την συζήτηση η Πρόεδρος παρατήρησε ότι είμαστε μια χώρα, που δεν πλήττει ποτέ. Συγκλονιστική, ενώ δείχνοντας τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο τόνισε ότι έχουμε γερές πλάτες να στηριζόμαστε.

Συζήτηση, επίσης, με τον υπουργό Άμυνας και τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων είχε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αμέσως μετά και απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους ευχήθηκε «να έχουμε ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε ερωτηθεί για το πως αισθάνθηκε όταν άκουσε την πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία και απάντησε λέγοντας δεν αισθάνθηκα τίποτα λιγότερο απ΄ότι όλοι οι Έλληνες.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μαζί με τους πολικούς αρχηγούς αποσύρθηκαν, όπως είθισται, στο βάθος του κήπου, στο γνωστό κιόσκι, όπου παρέμειναν περίπου μια ώρα και στη συνέχεια, η Πρόεδρος συζήτησε και φωτογραφήθηκε με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους, πολιτικούς, ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, καθώς και δημοσιογράφους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αμέσως μετά την ομιλία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατευθύνθηκε προς τους αντιστασιακούς και τους συγγενείς τους, τους οποίους χαιρέτισε έναν προς ένα και στη συνέχεια απευθύνθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς και στους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην αποψινή εκδήλωση παρευρέθηκαν, εκτός από τους πολιτικούς αρχηγούς, και οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Σημίτης, Αντώνης Σαμαράς και Λουκάς Παπαδήμος, υπουργοί, βουλευτές, αρκετοί πανεπιστημιακοί, ανώτατοι δικαστικοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες, εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων, επαγγελματικών οργανώσεων κι επιμελητηρίων, εκπρόσωποι μεγάλων ιδρυμάτων της χώρας, μέλη Ανεξάρτητων Αρχών, δημοσιογράφοι, καθώς και επαγγελματίες, που κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του lockdown, πρόσφεραν με αυταπάρνηση στο κοινωνικό σύνολο.