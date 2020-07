Πολιτική

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι διατάξεις του αφορούν στην απλούστευση των αδειοδοτήσεων δραστηριοποίησης στον πρωτογενή τομέα...

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα. Υπέρ του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ψήφισε επί της αρχής η ΝΔ, καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ 25 ενώ «παρών» ψήφισαν το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση.

Αναφορικά με την κριτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση, ότι το υπουργείο δεν έχει στρατηγική, πολιτική και σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, ο αρμόδιος υπουργός, Μάκης Βορίδης, υπενθύμισε πως «εμείς σε έναν χρόνο έχουμε φέρει τρία νομοσχέδια και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα τεσσεράμισι χρόνια έφερε τρία νομοσχέδια».

Εμείς, είπε, «φτιάξαμε το σχέδιο για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις και τώρα ανθούν, φέραμε για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, φέραμε την ποινικοποίηση για τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ προϊόντα, για να αντιμετωπίσουμε τις ελληνοποιήσεις. Φτιάξαμε το πλαίσιο για την αναδιοργάνωση του μηχανισμού ελέγχων, το μελισσοκομικό μητρώο, βάλαμε σε έλεγχο την ανθοπαραγωγή για να αντιμετωπίσουμε την αφρικανική πανώλη, ρυθμίσαμε τις αναστολές των ποινικών διώξεων των ανθρώπων οι οποίοι σύρονταν σε δικαστήριο για τους συνεταιρισμούς που είναι σε εκκαθάριση, λύσαμε εν μέσω πανδημίας το ζήτημα των εργατών γης και της μετάκλησής τους, το ζήτημα του εργοσήμου, φέραμε τη διάταξη με την οποία κάναμε το επίδομα ανεργίας επίδομα εργασίας για τους εργάτες γης, λύσαμε το θέμα των συνταξιούχων που μπορούν να πάνε να εργαστούν στα χωράφια, μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ, μειώσαμε τη φορολογία των συνεταιριστικών σχημάτων, μειώσαμε τη φορολογία, κάναμε την επιστροφή στον φόρο του οίνου, μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές. Και τώρα, σήμερα, απλοποιούμε τις αδειοδοτήσεις, λύσαμε τα χρονίζοντα θέματα, τις ΠΟΑΥ, ρυθμίζουμε και το θέμα των αγριόχοιρων, που εσείς το κοιτούσατε.... και μου λέτε ότι δεν έχουμε στρατηγική! Φαντάσου και να είχαμε!» είπε σκωπτικά.

Αναφορικά με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, ο υπουργός παρατήρησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε δύο νομοθετικές αναβολές στην εφαρμογή των προβλέψεων, ενώ εμείς προχωρήσαμε - και τώρα λαμβάνονται οι αποφάσεις των περιφερειακών συμβουλίων για να βγουν οι προκηρύξεις και να γίνουν οι προγραμματικές συμβάσεις.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι «ήρθαν οι αποφάσεις της Ε.Ε. και εγκρίθηκαν οι ενισχύσεις και για τα σπαράγγια, εγκρίθηκαν και τα 15 εκατομμύρια ευρώ για τους παραγωγούς λαϊκών αγορών, όπως εγκρίθηκαν και τα ποσά για την αιγοπροβατοτροφία». Επίσης, όπως ανέφερε νωρίτερα η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραμπατζή, υπεγράφησαν και οι τρεις ΠΟΑΥ, που σε συνδυασμό με την απλοποίηση για τις υδατοκαλλιέργειες, «διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό τοπίο για έναν πάρα πολύ δυναμικό κλάδο της υδατοκαλλιέργειες». Σχετικά με το νομοσχέδιο, ο υπουργός ανέφερε πως η κριτική της αντιπολίτευσης το αδικεί όταν λέει ότι δεν έχει κορμό, καθώς όλες οι διατάξεις του αφορούν τις αδειοδοτήσεις και τις απλοποιήσεις.

Νωρίτερα, για ένα σημαντικό και μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο έκανε λόγο και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνος Σκρέκας, τονίζοντας ότι «εμείς εδώ ερχόμαστε να διορθώνουμε σφάλματα και να νομοθετούμε με σωστό τρόπο για να βοηθήσουμε τους Έλληνες αγρότες». Ο υφυπουργός ανέφερε ότι «δεν πάσχουμε από νόμους, αλλά από την λειτουργικότητά τους.

Στις επικρίσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης ότι δεν έχουν ενισχυθεί οι κτηνοτρόφοι, ο κ. Σκρέκας απάντησε ότι δίνονται 32 εκατ. ευρώ - δεν είναι De minimis βέβαια - και ειδικότερα 4 ευρώ ανά δηλωμένο ζώο, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δώσει 42 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τον αγροτικό πληθυσμό όλης της χώρας. Παράλληλα ο υφυπουργός τόνισε πως ο πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει και ένα ποσό 150 εκ. ευρώ για τη στήριξη των αγροτών από τις επιπτώσεις της πανδημίας και ήδη έχουν δρομολογηθεί αποζημιώσεις στους ανθοπαραγωγούς, στους αλιείς, στους πατατοπαραγωγούς, στις υδατοκαλλιέργειες, στους κτηνοτρόφους. Επίσης, ρυθμίστηκαν οι οφειλές των αγροτών προς τη ΔΕΗ. Οριζόντα, σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αναστάλθηκε η καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, υπήρξε η αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το φορολογητέο εισόδημα, μειώθηκε ηφορολογία. Και βέβαια, όπως είπε, δεν σταματάμε εδώ.

Στις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τους πόρους της νέας ΚΑΠ, ο υφυπουργός απάντησε πως «όταν εσείς κυβερνούσατε, η αρχική πρόταση της Ε.Ε. για την Ελλάδα προέβλεπε 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη νέα προγραμματική περίοδο. Μετά τη Σύνοδο Κορυφής τον Φεβρουάριο του 2020 που συμμετείχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, αυτά αυξήθηκαν κατά 500 εκατομμύρια, και μετά την τελευταία Σύνοδο διαμορφώθηκε στο 19,5 δισ. ευρώ, δηλαδή 1,3 δισ. για τους Έλληνες αγρότες, περισσότερα από εκεί που είχε αφήσει την διαπραγμάτευση η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, ο υφυπουργός ανέφερε πως ο πρωτογενής τομέας έχει σημαντικό ρόλο, ενώ τόνισε πως προχωράει το εθνικό σχέδιο για την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής, για να μην χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υφαλμύρωσης μέσα από το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων, το EIF, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Απαντώντας με τη μερική μεταφορά του πλημμυρικού νερού του Αχελώου, ο κ. Σκρέκας ανέφερε πως αυτό το έργο το στηρίζει ο πρωθυπουργός, και είμαστε από αυτούς οι οποίοι πρωτοστατούμε στο να κατασκευαστεί - και με αυτόν τον τρόπο να λύσουμε το υδατικό έλλειμμα της Θεσσαλίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Στ. Αραχωβίτης μίλησε για μια άχρωμη και διεκπεραιωτική νομοθέτηση χωρίς μία σαφή στρατηγική στόχευση. Αναγνώρισε πως στο νομοσχέδιο υπάρχουν θετικές διατάξεις αλλά και πολλά αρνητικά σημεία. Επέκρινε το υπουργείο για τις πολιτικές του σε σχέση με τους αμπελοκαλλιεργητές, την ελαιοκομία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Αναφορικά με το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, είπε ότι παρά τις υποσχέσεις δεν έχει εκταμιεύσει ούτε ένα ευρώ ακόμα. Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, σημείωσε πως μόλις δύο προκηρύξεις έχουν βγει μέσα στον τελευταίο χρόνο «και αυτό με 22,5 εκατομμύρια όλα κι όλα», ενώ τα 32 αρδευτικά έργα αυτά έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα από τον Μάιο του 2019. Για τα δάνεια των αγροτών και των συνεταιρισμών, είπε πως η προηγούμενη κυβέρνηση βρισκόταν σε μια διαπραγμάτευση και συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδας ώστε να μην έχουμε δυσμενείς εξελίξεις, αλλά τώρα σε μια σειρά από συνεταιρισμούς και αγρότες, έρχονται επιστολές που τους ζητάνε να επιταχύνουν τις πληρωμές τους. Για τον ΕΛΓΑ υποστήριξε πως η κυβέρνηση κάνει μια σπέκουλα με τους αριθμούς «που δεν θα της βγει», ενώ για τα φωτοβολταϊκά, ανέφερε πως οι αλλαγές που έγιναν με το νομοσχέδιο «δεν είναι για τους αγρότες».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ Βασίλης Κεγκέρογλου, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο έχει έναν πολύ ωραίο τίτλο, μόνο που δεν δικαιώνεται από το περιεχόμενο του» Ζήτησε να αξιοποιηθεί πλήρως, ολικά, ο κανονισμός De minimis για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των κατηγοριών αγροτικής παραγωγής, την καταβολή ειδικής ενίσχυσης σε όλους τους κτηνοτρόφους, χωρίς αποκλεισμούς, οι παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης, και η Κρήτη να μην εξαιρεθεί από τον Κανόνα που αφορά τα νησιά. Κάλεσε επίσης να υπάρξει εξειδίκευση των αποφάσεων της Ε.Ε για την στήριξη αγροτών και των αγροτικών επιχιερήσεων. Για το Τέλος επιτηδεύματος, είπε ότι πρέπει να καταργηθεί, όπως και ο πρόσθετος φόρος για τα αγροτικά ακίνητα. Αναφορικά με το πλαφόν του 1% για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, ανέφερε πως έτσι όπως είναι, έχει ως αποτέλεσμα να αφανίζεται η γη υψηλής παραγωγικότητας. Δήλωσε ότι το κόμμα του στηρίζει την υπουργική τροπολογία για την επίλυση του ζητήματος των αναγκαστικώς απαλλοτριωμένων κληροτεμαχίων για την κατασκευή του νέου Αεροδρομίου Καστελίου, ενώ για την διάταξη που αφορά την αλιεία των γρι-γρι, είπε πως δεν είναι ξεκάθαρη και θα δημιουργήσει προβλήματα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήττας αναρωτήθηκε «γιατί το υπουργείο έφερε αυτό το νομοσχέδιο όταν μπορούσε να φέρει δύο-τρεις τροπολογίες και να αλλάξει κάποιες ρυθμίσεις» θέλοντας να καταδείξει ότι δεν γίνονται οι ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο αγροτικός τομέας και η στήριξη του οικοδομήμταος του πρωτογενούς τομέα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΜέΡΑ 25, Κλέων Γρηγοριάδης, προχώρησε σε μια γενική πολιτική τοποθέτηση, εστιάζοντας μεταξύ άλλων και στα 72 δισεκατομμύρια ευρώ στήριξης από την Ε.Ε., σύμφωνα με τους κυβερνητικούς υπολογισμούς, τους οποίους ο ίδιος αμφιβήτησε: «Τα καθαρά χρήματα που θα λάβει η Ελλάδα από τις Βρυξέλλες για τρία επόμενα χρόνια, ανέρχονται συνολικά μόνο σε 12,12 δισεκατομμύρια» παρατήρησε. * Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης σχολίασε με τη σειρά του την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος, λέγοντας πως «μας θυμώνει, μας στενοχωρεί, μας εξοργίζει». Μεταξύ άλλων, ο κ. Βορίδης παρατήρησε πως «με αυτή την άθλια πράξη, ο Ερντογάν δεν απομειώνει την Αγιά Σοφιά: την Τουρκία απομειώνει, τους Τούρκους απομειώνει, το δικό τους έθνος προσβάλλει και όχι την Αγιά Σοφιά». Η κυβέρνηση, σημείωσε ο κ. Βορίδης, «ενεργεί προκειμένου να επιτύχει μία συντονισμένη απάντηση, αλλά είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές, ότι αυτοί που βιάζουν με αυτό τον τρόπο τα παγκόσμια ιστορικά μνημεία, με τέτοιες ισχυρές μνήμες και τέτοια ισχυρή ταυτότητα, δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητοι, δεν πρέπει να μένουν χωρίς κυρώσεις».