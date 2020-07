Κοινωνία

Σεισμός στο Αργοστόλι

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε από τους σεισμογράφους τα ξημερώματα στο Αργοστόλι.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 04:38 στον θαλάσσιο χώρο 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αργοστολίου ή 298 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η οποία διανεμήθηκε σε μέσα ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8,6 χλμ γι αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στους κατοίκους της περιοχής, ενώ ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα και ένας μετασεισμός.