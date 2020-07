Αθλητικά

Σλούκας: επέστρεψα στον Ολυμπιακό, στο “σπίτι” μου...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κώστας Σλούκας δηλώνει αποφασισμένος και ανυπόμονος «να κάνουμε ξανά το απίθανο να μοιάζει πιθανό»...

Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στο «σπίτι» του, τον Ολυμπιακό, μετά από μία πενταετία στη Φενερμπαχτσέ, δηλώνοντας αποφασισμένος και ανυπόμονος «να κάνουμε ξανά το απίθανο να μοιάζει πιθανό», όπως έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Είναι κάποιες στιγμές στην ζωή που τις ονειρεύεσαι, δουλεύεις σκληρά και δίνεις μάχες για να τις φτάσεις... Σήμερα είναι μια ιδιαιτέρως σημαντική στιγμή για μένα, επέστρεψα στον Ολυμπιακό, στο «σπίτι» μου ... Ανυπομονώ να κάνουμε ξανά το απίθανο να μοιάζει πιθανό! Δουλειά και τα υπόλοιπα στο γήπεδο... », ανέφερε στην ανάρτησή του ο Έλληνας διεθνής γκαρντ.

Ο Έλληνας γκαρντ συναντήθηκε με τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, και έδωσαν τα χέρια για να επιστρέψει στο λιμάνι και να φορέσει ξανά τη φανέλα με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2012 και το 2013.