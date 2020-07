Κόσμος

Κορονοϊός: ρεκόρ θανάτων στην Καλιφόρνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Καλιφόρνια μετατράπηκε τις τελευταίες εβδομάδες στο νέο επίκεντρο της πανδημίας του νέου κορονοϊού...

Στην πολιτεία των ΗΠΑ με τον μεγαλύτερο πληθυσμό από όλες τις άλλες, την Καλιφόρνια, που μετατράπηκε τις τελευταίες εβδομάδες στο νέο επίκεντρο της πανδημίας του νέου κορονοϊού, καταγράφηκε χθες Παρασκευή ρεκόρ θανάτων εξαιτίας της COVID-19, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Διαπιστώθηκαν 159 θάνατοι που οφείλονταν στην COVID-19 σε μια μέρα, σύμφωνα με τον ειδικό ιστότοπο της πολιτειακής κυβέρνησης της Καλιφόρνιας για την πανδημία (https://update.covid19.ca.gov/). Προχθές Πέμπτη, είχαν καταγραφεί 157. Συνολικά, η Καλιφόρνια θρηνεί 8.186 νεκρούς επί συνόλου 435.334 μολύνσεων.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Γκάβιν Νιούσομ, δεν αναφέρθηκε στο νέο ρεκόρ, ούτε στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί καθημερινά μέσω του Διαδικτύου, ούτε στις αναρτήσεις του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

«Νέα κρούσματα: 9.718, μέσος όρος 7ημέρου: 9.881, μέσο ποσοστό πιθανότητας μόλυνσης: 7,5%. Πολλοί αριθμοί που μας λένε ένα πράγμα: Πάρτε το στα σοβαρά. Δεν μπορούμε να αφεθούμε. Θα χρειαστεί να δράσουμε όλοι μας, όλοι μαζί, για να επιβραδύνουμε την εξάπλωση. Να φοράτε μάσκα», τόνισε ο Νιούσομ μέσω Twitter, πληκτρολογώντας τις λέξεις «μαζί» και «να φοράτε μάσκα» με κεφαλαία γράμματα για έμφαση.

Ο κυβερνήτης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της συνέντευξης Τύπου στα νέα μέτρα προστασίας των εργαζομένων που συνεχίζουν να δουλεύουν διότι θεωρούνται απαραίτητοι — μάγειρες, εργάτες στις κατασκευές, ταμίες, οδηγούς φορτηγών, αγρότες, νοσηλευτές, γιατρούς και άλλους.

Την Τετάρτη, ο Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε ότι υπεγράφη σύμβαση με την κινεζική εταιρεία BYD για την παραγωγή 120 εκατομμυρίων μασκών N95 και 300 εκατομμυρίων απλών χειρουργικών μασκών οι οποίες προορίζονται για τους εργαζόμενους και τους υγειονομικούς που βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή» στην Καλιφόρνια.