Τραμπ: μετανιώνω συχνά για τις αναρτήσεις μου στο Twitter

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι δεν είναι οι δικές του αναρτήσεις αυτές που προκαλούν το πρόβλημα, αλλά συνήθως των άλλων τις οποίες κάνει retweet.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συχνά μετανιώνει για τις αναρτήσεις του στο Twitter, ενώ παραδέχθηκε ότι συχνά είναι παρορμητικός και θα ήταν καλύτερο αν ήταν πιο προσεκτικός.

«Πολύ συχνά», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Ντέιβ Πόρτνοϊ ιδρυτή του Barstool Sports αν έχει δεύτερες σκέψεις για τις αναρτήσεις του. Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε αμέσως ότι δεν είναι οι δικές του αναρτήσεις αυτές που προκαλούν το πρόβλημα, αλλά συνήθως των άλλων τις οποίες κάνει retweet. «Σχεδόν πάντα τα retweets είναι αυτά που σε βάζουν σε μπελάδες», εξήγησε, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν ελέγχει προσεκτικά τις αναρτήσεις τις οποίες αναπαράγει στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει κάνει retweet αναρτήσεις από λογαριασμούς ρατσιστών, υπέρμαχων της λευκής φυλής και συνωμοσιολόγων. «Τον παλιό καιρό, πριν από αυτό, έγραφες μια επιστολή και έλεγες ‘αυτή η επιστολή είναι πραγματικά κακή’ και την έβαζες στο γραφείο σου και την ξανακοίταζες την επομένη και σκεφτόσουν ‘χαίρομαι που δεν την έστειλα’», πρόσθεσε. «Όμως δεν το κάνουμε αυτό με το Twitter, έτσι δεν είναι; Βγάζουμε (τις αναρτήσεις) αμέσως», σημείωσε, εξηγώντας ότι συχνά λαμβάνει τηλεφωνήματα από συμβούλους του έπειτα από μία κακή ανάρτηση.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε εξάλλου ότι του αρέσει να ασχολείται με τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. «Υπάρχουν φορές που το λατρεύω. Υπερβολικά, μερικές φορές», είπε. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει 84 εκατομμύρια ακόλουθους στο Twitter.