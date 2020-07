Κόσμος

Αγία Σοφία: παγκόσμια κατακραυγή για τη φιέστα της ντροπής

Διεθνή κατακραυγή προκάλεσε η απόφαση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη σε μουσουλμανικό τέμενος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη προσευχή παρουσία όλης της οικογένειας Ερντογάν.

Η βεβήλωση του συμβόλου της Ορθοδοξίας έγινε πρώτη είδηση σε όλο τον κόσμο. Το σόου του Ερντογάν, που έστησε στην καρδιά της Αγίας Σοφίας, ταξίδεψε μέσα από τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, σε όλες τις γωνιές του πλανήτη.

Ο Πάπας δήλωσε πως η απόφαση να γίνει η εκκλησία τέμενος του προκάλεσε θλίψη, μια κίνηση που καταδικάστηκε από διεθνείς δυνάμεις μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Ρωσία.

Τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για ιστορικές στιγμές. "Οι αλυσίδες έσπασαν. Άνοιξε η Αγιά Σοφιά» είναι ο τίτλος της Σαμπάχ ενώ με τον προκλητικό τίτλο «Η Αγία Σοφία είναι η πρώτη είδηση στον κόσμο. Η Ελλάδα τρελάθηκε» η εφημερίδα Μιλιέτ, πανηγυρίζει για την μουσουλμανική προσευχή στον βυζαντινό ναό.

Τη θλίψη και τις ανησυχίες του για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ και τον αντιπρόεδρο Πενς με τους οποίους συναντήθηκε στον Λ. Οίκο.

“Είχα την ευκαιρία να εκφράσω τις ανησυχίες όλων των Ελληνοαμερικανών και φυσικά όλων των χριστιανών. Τις ανησυχίες που προήλθαν από την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης, προσφάτως να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά, ένας ιστορικό καθεδρικό ναό του 15ου αιώνα ηλικίας 15 αιώνων καθεδρικό, να τον μετατρέψει σε τζαμί” τόνισε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Με τη σειρά του, ο Τραμπ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά το για την απόφαση Ερντογάν, τον προβληματισμό του, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων στην Τουρκία, ενώ τόνισε πως θα σταθεί αρωγός του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Ελληνισμού και θα προχωρήσει άμεσα στις παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Εκ μέρους των Βρυξελλών, ο Μαργαρίτης Σχοινάς αποδοκίμασε τις εικόνες από το διαχρονικό σύμβολο της ορθοδοξίας. “Ως Έλληνας, αισθάνομαι πικραμένος και θυμωμένος. Είναι μία δύσκολη ημέρα και είμαι σίγουρος ότι δεν τη νιώθω μόνο εγώ έτσι. Νομίζω πως η Τουρκία για μια φορά πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η ευρύτερη γεωπολιτική της στόχευση και με ποιον ακριβώς θα θέλει να πορευτεί στο μέλλον” δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αναφερόμενη στη μετατροπή μετά από 86 χρόνια της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, υπογράμμισε ότι πρόκειται για γεγονός που μας πληγώνει βαθιά και υποστήριξε ότι προσβάλλει βάναυσα όχι μόνο τους Ορθοδόξους και όλους τους Χριστιανούς αλλά συνολικά την πολιτισμένη ανθρωπότητα, και επιφέρει σοβαρό πλήγμα στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα.

Απόδειξη αδυναμίας χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσα συνέβησαν στην Τουρκία με τη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία. “Τα όσα συμβαίνουν, αυτή την ημέρα, στην Κωνσταντινούπολη, δεν είναι εκδήλωση ισχύος αλλά απόδειξη αδυναμίας. Δεν έχουν ασφαλώς τη δύναμη να σκιάσουν την ακτινοβολία ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς. Κηλιδώνουν, όμως, αξίες οικουμενικές. Γι' αυτό και απαιτούν καταδίκη οικουμενική” δήλωσε ο πρωθυπουργός, ενώ πρόκληση χαρακτήρισαν τη φιέστα της ντροπής και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αναλυτές καυτηριάζουν την πολιτική εργαλειοποίηση της Αγίας Σοφίας από τον Ερντογάν με το γερμανικό De Spiegel να αναφέρει δεικτικά πως ο Τούρκος πρόεδρος με κάθε τρόπο προσπαθεί να φρενάρει την πτώση της δημοτικότητας του.

“Ο Ερντογάν στην παρούσα φάση είναι πολιτικά αδύναμος, η τουρκική οικονομία δεν πηγαίνει καλά, η πανδημία του κορονοϊού χτυπά δυνατά την Τουρκία και δεν του κάνει κακό να κινητοποιήσεις την θρησκευτική συντηρητική εκλογική του βάση ικανοποιώντας τους εθνικιστές που με μια τέτοια κίνηση προφανώς και το καταφέρνει” ανέφερε σε ρεπορτάζ του το γαλλικό δίκτυο France24.

Καταπέλτης ο Τούρκος Νομπελίστας Ορχάν Παμούκ κατά του Ερντογάν τονίζοντας πως η απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αφαιρεί από τον τουρκικό λαό την περηφάνια του.

Η απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τέμενος «δημιουργεί αναμφισβήτητα δυσπιστία, προωθεί νέο διχασμό μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων και υπονομεύει τις προσπάθειες της ΕΕ για διάλογο και συνεργασία», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εκπρόσωπος της ΕΕ. Παράλληλα, θύμισε ότι στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ τη 13η Ιουλίου «υπήρξε ευρεία συναίνεση μεταξύ των υπουργών να ζητηθεί από τις τουρκικές αρχές να αναθεωρήσουν την απόφασή τους».

Επιπροσθέτως, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα του τελευταίου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής καλείται «να διερευνήσει νέα μονοπάτια τα οποία θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς και να προετοιμάσει «περαιτέρω μέτρα που μπορούν να ληφθούν», προσθέτοντας ότι «αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη».

Επεσήμανε ακόμη την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ζοζέπ Μπορέλ με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά την οποία συμφώνησαν ότι «υπάρχει ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης», καθώς και να «συνεργαστούν για την εκεχειρία στη Λιβύη στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου». Κατέληξε λέγοντας ότι «ο κ. Μπορέλ θα ενημερώσει τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ κατά το Άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών στα τέλη Αυγούστου στο Βερολίνο, στην ατζέντα του οποίου είναι και η Τουρκία».