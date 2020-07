Οικονομία

Βρούτσης: Ψηφιακά οι αναπηρικές συντάξεις εντός του 2020

Πότε θα υπαχθούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ οι μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων, από το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

«Στο τέλος του 2021 το 85% των νέων συντάξεων θα απονέμεται ηλεκτρονικά σε λίγα δευτερόλεπτα», τόνισε ο υπουργός Εργασίας.

Το τέλος του 2020 θα ξεκινήσει η ψηφιακή απονομή αναπηρικών συντάξεων, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, για το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος ΑΤΛΑΣ. Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, οι αναπηρικές συντάξεις είναι η πιο κρίσιμη και σημαντική κατηγορία μετά τις συντάξεις λόγω θανάτου.

Περί τα μέσα του 2021, θα ενταχθούν στον «ΑΤΛΑ» τρεις ακόμη μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων, οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και οι μηχανικοί.

Επίσης, στο τέλος του 2021 θα ενταχθεί ο ΟΑΕΕ (αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες), οι νομικοί και οι δημοσιογράφοι.

