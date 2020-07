Πολιτική

Τουρκία προς Ελλάδα: ξυπνήστε από το όνειρο του Βυζαντίου

«Ας θυμηθούν τι έπαθαν στο Αιγαίο όσοι δεν έδειξαν σεβασμό στην τουρκική σημαία» αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις της Τουρκίας λίγες ώρες μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε νέα προκλητική ανακοίνωση, καυτηριάζοντας τις αντιδράσεις της χώρας μας για τη φιέστα της ντροπής μέσα στο σύμβολο της Ορθοδοξίας.

"Η Ελλάδα πρέπει να ξυπνήσει από το όνειρο του Βυζαντίου, στο οποίο βρίσκεται εδώ και 567 χρόνια" αναφέρει ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, ο οποίος μάλιστα χαρακτηρίζει τη χώρα μας "κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης".

Παράλληλα, ο Ακσόι υποστηρίζει ότι η Ελλάδα τάσσεται κατά του Ισλάμ, κάνοντας μάλιστα αναφορά στο κάψιμο τουρκικής σημαίας στη Θεσσαλονίκη. "Αυτά τα ρατσιστικά κεφάλια δεν έχουν πάρει μάθημα από την ιστορία... Ας θυμηθούν τι έπαθαν στο Αιγαίο όσοι δεν έδειξαν σεβασμό στην τουρκική σημαία" κατέληξε.

Υπενθύμισε δε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει τζαμί στην πρωτεύουσά της.

Πηγή: aa.com.tr