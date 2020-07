Κοινωνία

Απόπειρα αρπαγής ανήλικης - Χειροπέδες στον δράστη

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας. Πως ο άνδρας προσπάθησε να πάρει μαζί του το κοριτσάκι.

Για απόπειρα αρπαγής ενός 10χρονου κοριτσιού το οποίο επαιτούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πουλώντας χαρτομάντιλα, κατηγορείται 63χρονος, ο οποίος συνελήφθη επ' αυτοφώρω από αστυνομικούς. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής στην οδό Μητροπόλεως, στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 63χρονος Έλληνας φέρεται να πλησίασε το βουλγαρικής καταγωγής κορίτσι με το πρόσημα της αγοράς χαρτομάντιλων και επιχείρησε -στη συνέχεια- να επιβιβάσει την ανήλικη, παρά τη θέλησή της, σε διερχόμενο ταξί. Η 10χρονη όμως, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, αντιστάθηκε και απομακρύνθηκε αναζητώντας την μητέρα της που βρισκόταν στην ίδια περιοχή.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από διερχόμενους πολίτες που ειδοποίησαν την αστυνομία και μετά από αναζητήσεις ο 63χρονος (συνταξιούχος) εντοπίστηκε από την 'Αμεση Δράση και προσήχθη στο τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου όπου κατά την προανάκριση που ακολούθησε αποφασίστηκε η σύλληψή του.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εντοπίστηκαν τόσο η ανήλικη όσο και η μητέρα της, με την πρώτη να εξετάζεται από παιδοψυχολόγους της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων περιγράφοντας τα όσα είχαν προηγηθεί. Όπως έγινε γνωστό, η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ