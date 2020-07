Κοινωνία

Μάτι: Σε λάκκο έριξαν αταυτοποίητα οστά νεκρών από την φωτιά (εικόνες)

Τι αναφέρει συγγενής θύματος για την μακάβρια αποκάλυψη και την καταγγελία στον Δήμο Μαραθώνος.

Μία μακάβρια αποκάλυψη έκανε συγγενής θύματος από τη φονική φωτιά στο Μάτι.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο χρόνων, η Ευαγγελία Νικολοπούλου έκανε τρισάγιο στο μνήμα της αδικοχαμένης μητέρας της που εκείνο το απόβραδο έχασε τη ζωή της σε ηλικία 59 ετών.

Περπατώντας στους διαδρόμους του κοιμητηρίου Νέας Μάκρης, παρατήρησε πως δίπλα στους τάφους υπήρχε ένα σημείο που το πλακόστρωτο ήταν σπασμένο σε παραλληλόγραμμο σχήμα και ο λάκκος ήταν σκεπασμένος πρόχειρα με χώμα. Δύο παλιές σπασμένες καρέκλες οριοθετούσαν το σημείο προφανώς για να αποτρέπει τους περαστικούς.

Η παρατηρητικότητα της Ευαγγελίας Νικολοπούλου και εκ των υστέρων η αναζήτηση πληροφοριών για την ύπαρξη του ανοικτού τάφου χωρίς καμία ένδειξη ή κάποια μαρμάρινη πλάκα οδήγησε σε μία μακάβρια αποκάλυψη.

Ο ιερέας του κοιμητηρίου αλλά και άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το σημείο επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για τάφο και συγκεκριμένα για σημείο που θάφτηκαν αταυτοποίητα μέλη που βρέθηκαν σε διάφορα σημεία στο Μάτι και κυρίως στο οικόπεδο που εγκλωβίστηκαν τα περισσότερα θύματα.





«Δεν μπορώ να περιγράψω τη φρίκη που αισθάνθηκα όταν συνειδητοποίησα την αδιαφορία και την ασέβεια. Τα οστά σε λίγο θα ξεθαφτούν από τη βροχή, καθώς το χώμα υποχωρεί, οι καρεκλίτσες στη σκιά αποτελούν ιδανικό σημείο για ξεκούραση και κανείς δεν έβαλε έστω ένα σταυρό στα αζήτητα που δεν κατάφεραν ποτέ να συμπληρώσουν κάποιο μακάβριο παζλ... Αυτή την εικόνα προσβάλλει με έναν ακόμη τρόπο τη μνήμη των νεκρών μας...», έγραψε η Ευαγγελία Νικολοπούλου στο facebook.

Σε επικοινωνία που είχε μαζί της το ethnos.gr ανέφερε πως ήδη προέβη και σε καταγγελία στον δήμο Μαραθώνος: «Δυστυχώς τα πράγματα είναι όπως τα βλέπετε. Είμαι σοκαρισμένη και αηδιασμένη με αυτά που ανακαλύπτουμε κάθε μέρα. Περιμένω την απάντηση του Δημάρχου για αυτή την ασέβεια στη μνήμη των νεκρών».

Πηγή: ethnos.gr