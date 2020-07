Πολιτική

Κικίλιας: η ισχύς μας είναι αποτρεπτική, όποιος δοκιμάσει θα υποστεί τεράστιο κόστος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία από τον υπουργό Υγείας. Τι είπε για το εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό και το Ασκληπιείο Βούλας.

Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε, στη διάρκεια συνέντευξής του, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. "Είμαστε αποφασισμένοι. Η ισχύς μας είναι αποτρεπτική, αλλά όποιος δοκιμάσει θα υποστεί τεράστιο κόστος" τόνισε χαρακτηριστικά και επεσήμανε ότι όπως ήμασταν αποτελεσματικοί στον Έβρο και όπως ήμασταν αποτελεσματικοί στην κρίση του κορονοϊού, έτσι θα είμαστε αποτελεσματικοί και σε όλες τις προκλήσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν.

Για την Αγία Σοφία τόνισε ότι είναι η εμβληματικότερη εκκλησία της Ορθοδοξίας και ταυτόχρονα ένα παγκόσμιο μνημείο."Πάνω απ’ όλα όμως για εμάς είναι ένα εθνικό σύμβολο. Για αυτό μας στεναχωρεί, μας πονάει αυτό το οποίο έχει συμβεί", τόνισε ο υπουργός.

Κακώς υπάρχει εφησυχασμός για τον κορονοϊό

"Κακώς υπάρχει εφησυχασμός. Δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές σε υπερθετικό βαθμό, όπως άλλες χώρες, που καταστράφηκαν κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την χώρα. Θέλω να εξηγήσω, όμως, για μια ακόμη φορά ότι αυτό συνέβη διότι πειθαρχήσαμε όλοι σε οδηγίες καλά τεκμηριωμένες, εμπιστευθήκαμε το κράτος και την Πολιτεία και μας οδήγησε σε αυτό το πλαίσιο" τόνισε ο υπουργός για τον κορονοϊό.

"Πάντα προληπτικά έρχεσαι να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα. Θα ήθελα να θυμίσω, ότι ενώ οι άλλες χώρες στον κόσμο άργησαν, εμείς από τα τέλη Ιανουαρίου και ενώ ο ιός ήταν μόνο στην Κίνα προχωρήσαμε σε οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και σε συγκεκριμένα μέτρα. Θα ήθελα επίσης να θυμίσω ότι βγήκα και είπα ότι απαγορεύονται τα καρναβάλια. Δεν ήταν δημοφιλές τότε, θυμάστε τι αντιδράσεις είχαμε. Εμείς από αυτό και από το κλείσιμο των σχολείων και το γενικό lockdown που διέταξε ο Πρωθυπουργός και πήρε ένα τεράστιο ρίσκο και βάρος της ευθύνης πάνω του ως ηγέτης, καταφέραμε και προλάβαμε τη νόσο, ενώ άλλες χώρες στην Ευρώπη «γονάτισαν»" πρόσθεσε για το θέμα μιλώντας στον ΣΚΑΙ. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε μπροστά σε δεύτερο κύμα. Εάν πάψουμε να προσέχουμε και συνεχίσουμε να χαλαρώνουμε και αυτό επεκταθεί, τότε καταλαβαίνετε ότι μπορούν να αλλάξουν όλα τα δεδομένα.

Θα υπάρξει ιεράρχηση για το εμβόλιο

Όταν και εφόσον έρθει εμβόλιο, θα υπάρχει ιεράρχηση αυτών οι οποίοι θα πρέπει να το κάνουν πρώτοι απ’ όλους και βέβαια αν υπάρξει δεύτερο κύμα του κορονοϊού, και επειδή είναι δύσκολο να υπάρχει οριζόντιο lockdown, προσανατολιζόμαστε επίσης στην προστασία και δια του περιορισμού ενδεχομένως, αυτών των ευπαθών ομάδων, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας και πρόσθεσε:

Θα μελετήσουμε πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Αν πρέπει λοιπόν οι άνω των 65, να στέλνουν sms ή να συμπληρώνουν κάποιο έγγραφο ναι, θα το κάνουμε. Αν πρέπει να δώσουμε άδεια σε αυτούς οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, θα το κάνουμε. Θα προστατεύσουμε αυτούς που κινδυνεύουν.

Το Ασκληπιείο Βούλας θα είναι σύντομα ένα καινούργιο νοσοκομείο

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε σήμερα το Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, όπου συνομίλησε με τους εργαζόμενους, πραγματοποίησε σύσκεψη με τη Διοίκηση και τους Διευθυντές και περιηγήθηκε στους χώρους του Νοσοκομείου.

«Είχα τη χαρά να επισκεφθώ σήμερα το Ασκληπιείο της Βούλας. ένα εμβληματικό Νοσοκομείο το οποίο χτίστηκε σε άλλες εποχές, για άλλη χρήση και όπως βλέπετε ουσιαστικά αναγεννάται με προσθήκες νέων ΤΕΠ, κλινικών, κτιριακές αναβαθμίσεις, με οριζόντια αναβάθμιση των υγειονομικών χώρων. Έρχονται καινούργια μηχανήματα, ήρθαν εν μέσω κρίσης κορονοϊού ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη δουλειά που γίνεται και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μαχητές, τους «αγίους της διπλανής πόρτας» που έδωσαν τη μάχη του κορονοϊού» τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Το Νοσοκομείο εξυπηρετεί όλα τα νότια προάστια και φιλοδοξούμε να το φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο έτσι ώστε οι επαγγελματίες υγείας, οι διοικητικοί υπάλληλοι και όλο το προσωπικό να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σε πολύ υψηλού επιπέδου χώρο και με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κυρίως, όμως, να ξέρουν οι συμπολίτες μας, οι ασθενείς, οι οικογένειές τους, ότι έρχονται σε ένα Νοσοκομείο, το οποίο εκτός από πολύ υψηλού επιπέδου επιστήμονες, έχει και υποδομές τέτοιες, ώστε να μπορεί να τους εξυπηρετεί, όπως εμείς ονειρευόμαστε το νέο ΕΣΥ του 21ου αιώνα.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους και να τους προτρέψω να συνεχίσουν την προσπάθεια. Όπως επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ιδιώτες δωρητές που είτε έχουν νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο, είτε έχουν έρθει στα ΤΕΠ, ξέρουν από πρώτο χέρι πόσο καλούς ιατρούς και προσωπικό έχουμε εδώ και φρόντισαν με τις δωρεές τους να μας βοηθήσουν και να μας στηρίξουν, έτσι ώστε σύντομα να έχουμε ένα σχεδόν καινούργιο Νοσοκομείο».